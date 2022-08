Erre is hat az infláció: egyre több házi állatot adnak menhelyre

A romló gazdasági környezet miatt egyre többen vannak olyanok, akik már nem tudják a kedvtelésből tartott állataikat ellátni – erről számolt be az ATV Híradója. A menhelyek üzemeltetői közül többen is az mondták, hogy növekszik azok száma, akik kutyáikat, macskáikat azért viszik az állatvédőkhöz, mert már nincs pénzük állateledelre.

A nagykanizsai állatmenhelyen már csak az utcán összeszedett kóbor állatokat tudják azonnal elhelyezni. Itt sok kutya már várólistán van, azaz gazdás kutyákat csak bizonyos idő után tudnak befogadni.

Egy pécsi menhelyre már lovat, kecskét, és más házi állatot is vittek. Farkas Tamás a Misina Természet -és Állatvédő Egyesület elnöke azt mondta az ATV-nek, hogy nem a ló megvásárlása, hanem a lótartás, ami nagyon nehéz és egyre drágább lesz. Azt is mondta, hogy több alkalommal találtak kecskét is az elmúlt időszakban, ami arra utalhat, hogy már a haszonállatok tartása is egyre nehezebb.