Marad a kedvezményes lakásáfa

Lehet-e lokális kivétel egy globális világválság idején Magyarország? Erre a kérdésre Orbán is szívesen tudná a választ.

A Gyurcsány-kormány 2008-ban megpróbálta elmagyarázni, hogy miért nem tud csinálni semmit. Orbán ezt a módszert nem szeretné, inkább megpróbálná kivédeni a közeledő bajt. Ez egy reális terv, de matematikai biztonsággal nem lehet megmondani most, hogy sikeres lesz. De harcolni fognak a recesszió és a gazdasági visszaesés ellen.

Harcolni fogunk az ellen, hogy a rezsi elvigye a teljes jövedelmüket a családoknak. Döntéseket fogunk hozni, ami meg is kezdődött. Gazdasági növekedési kabinet létre is hoztunk. A lakásáfát, amit átmenetileg csökkentettünk le 25 százalékról 5 százalékra, azt további két évre meghosszabbítottuk. Azt láttuk, hogy sokan kapkodtak, erre nincs szükség, a kormány biztosítani fogja a következő két évben is, a lassuló lakásépítési piacot megtámogatjuk