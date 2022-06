Koronavírus: több kórházban minden második beteg meghalt az intenzív osztályon

Hosszú cikkben elemezte a 444.hu, hogy a koronavírus-járvány első évében miként alakultak a kórházak halálozási mutatói. Mint írják, a járvány első évében jóval többen haltak meg intenzív osztályon, mint előtte, és óriási különbségek vannak a kórházak közt. Az adatokra egy nyilvános, eddig feldolgozatlan adatbázisban bukkant rá a portál. A nyilvántartás szerint van, ahol minden második beteget elvesztettek, máshol csak minden tizediket, ám ennek okairól hiába érdeklődtek.

A cikk szernt majdnem minden negyedik beteg meghalt 2020-ban a magyar intenzív osztályokon, összesen 11 700-an. Egy évvel korábban, amikor még nem volt koronavírus-járvány, minden ötödik embert vesztettek el, összesen 9400-at. Voltak egészen kiugró megyék is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az 50 százalékot közelítette a halálozási arány 2020-ban, de Komárom-Esztergomban és Pest megyében is meghaladta a 40-et. A járvány előtti utolsó évben sehol sem fordult elő ilyen.

Egyes kórházak intenzív osztályán minden második beteg meghalt.

Ilyen volt

a törökbálinti tüdőgyógyintézet,

a budapesti Szent Margit Kórház,

a ceglédi,

a pápai,

a nyíregyházi

és a tatabányai kórház is.

(Ebben a statisztikában mindenki szerepel, aki intenzív osztályon halt meg, nemcsak a koronavírusosok. Fontos lenne ismerni a fertőzöttek halálozását is, de az illetékes állami hivatal bíróság előtt állította, hogy fogalma sincs róla.)

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint általában azokon az intenzív osztályokon haltak meg sokan a járvány első évében, ahol korábban is magas volt a halálozás. Ez fordítva is igaz: a Semmelweis Egyetemen a koronavírus felbukkanása után is tartották a korábbi, jóval alacsonyabb szintet, akárcsak a Honvédban vagy a Péterfyben.

A Korányi Kórházban majdnem duplájára nőtt az intenzíves halálozás egyik évről a másikra, feltehetően azért is, mert az első és a második járványhullámban is kiemelt ellátóhelyként működött. A Dél-pesti Centrumkórház is hasonló szerepet töltött be, ott 30 százalékos volt az emelkedés.

A 444.hu ismeretett több kórházi járványszámot is, amiket sikeresen perelt ki az állami fenntartótól. De, mint írják, talán ennél is tanulságosabb, mi az, amiről fogalma sincs a hivatalnak. Részletek a cikkben.