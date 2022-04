Hajnal: Nem veszünk részt a nyitó ülésen

Nem vesznek részt az Országgyűlés alakuló ülésén a Momentum Mozgalom képviselői, de a mandátumukat felveszik – közölte Hajnal Miklós, a párt Budapest 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A Momentum politikusa szerint a mandátumot azért veszik fel, mert a választóktól megbízást kaptak a képviseletükre, de az alakuló ülés bojkottja szimbolikus üzenet.

– A bojkott oka, hogy az ellenzéki képviselőknek kevesebb jogkörük van, mint korábban, például nem mehetnek be közintézményekbe, nem alakíthatnak vizsgálóbizottságokat – fejtette ki, hozzátéve: a képviselők korábbi jogköreit helyre kell állítani. Megjegyezte, hogy a mandátumot ennek ellenére is felvehetik, mert a képviselők utólag is tehetnek esküt. – A párt száz százalékban felkészült erre a feladatra – emelte ki.

A választási eredményt értékelve arról beszélt: a Fidesz úgy alkotta meg egyoldalúan a választási rendszert, hogy “nekik lejtsen a pálya”, ezért az ellenzéknek akkor volt a legtöbb esélye győzni, ha közösen indul a Fidesz ellen.

– Az ellenzéknek azonban önvizsgálatot kell gyakorolnia, mert nemcsak külső tényezők miatt veszített, hanem voltak hibák a kampány alatt, amelyekből tanulni kell – vélekedett Hajnal Miklós.