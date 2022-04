Békésben egy visszatérő képviselő szerzett mandátumot

A négy győztes fideszes jelölt közül Herczeg Tamás, Dankó Béla és Kovács József megőrizte mandátumát, a negyedik egyéni választókerületben viszont Simonka György büntetőügye miatt új képviselő került az országgyűlésbe, Erdős Norbert személyében. 89,91 százalékos feldolgozottságnál a szavazatok 51,21 százalékát szerezte meg, csaknem ötezer szavazattal kapott többet, mint ellenzéki ellenfele, Szabó Ervin.

Erdős Norbert ugyanakkor régi motoros, hiszen 2002 és 2010 között háromszor is nyert már egyéniben, majd 2014-től az Európa Parlament képviselője lett. 2020 novemberétől az agrártárca élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkáraként dolgozott, és februárban interjút is készítettünk vele. Akkor Erdős azt mondta, Simonka büntetőügye ártott a Fidesznek, helyben csökkent is a pártszervezetek száma, ez az örökség kihívást jelent. Ugyanakkor optimista, úgy látja, az ellenzéki jelöltek korábban elért eredményei az összefogás ellenére nem összeadhatók. A teljes interjút itt lehet elolvasni.