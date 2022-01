Orbán: Ha nincs gyerek, nincs jövő. Sem a családnak, sem az országnak

Megint az ellenzékre terelődik a szó, véletlenül. Meg arra, hogy magas az infláció, ez pedig a magas energiaárakból is fakad. Az EU klímapolitikája miatt is drágult nagyon az energia. Olyan tervek vannak a brüsszeli asztalon Orbán állítása szerint, hogy fizessen adót az, aki autót használ. Spanyolország és Franciaország most vezeti be a rezsicsökkentést, mi sok-sok éve tartjuk fenn. Normális ember nem támadja meg azt az állapotot, hogy a kormány döntéseinek köszönhetően kevesebbe kerül a rezsi, mint máshol. Akármit is mond a baloldal és akárhogy is akar hatalomra kerülni, a rezsicsökkentés mellett ki kell tartani, zárta a gondolatmenetet Orbán.