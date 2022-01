A Simonka-per kezdete óta 165 millió forint állami és EU-s támogatást kapott az elsőrendű vádlott

Miközben Simonka György Békés megyei fideszes országgyűlési képviselőt és 32 társát bűnszervezetben elkövetett 1,4 milliárd forintos károkozással vádolják, az ügy elsőrendű vádlottja többször is vissza nem térítendő állami és európai uniós támogatást kapott a büntetőper kezdete óta – tudta meg a 24.hu.

Bár a vádhatóság Simonkát tartja a bűnszervezet irányítójának, a kormánypárt politikusa csak az eljárás harmadrendű vádlottja, a sorban megelőzik őt a vád fókuszában álló Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft. egykori ügyvezetői. Előbbi társaságot korábban Kékessy Mihály György elsőrendű vádlott vezette, akit még a nyomozás során le is tartoztattak egy időre.

Kékessy jelenleg őstermelőként, gazdálkodóként dolgozik és a Magyar Államkincstár (MÁK) nyilvántartása alapján

több mint 165 millió forint támogatást kapott költségvetési és EU-s forrásból a 2020 januárjában elkezdődött büntetőper óta.

A MÁK adatbázisa szerint európai uniós és magyar állami költségvetésű forrásból kifizetett agrártámogatásokról van szó. Az adatok szerint Kékessynek

2020-ban 82.965.818 forintot,

forintot, 2021-ben pedig 82.286.628 forintot fizetett ki az állami szervezet.

A folyósított összegek közt van olyan is, melyek odaítéléséről is 2020-ban, illetve 2021-ben született döntés, de olyan is, amire korábban kellett pályázni.

Kékessy amellett, hogy őstermelő, a mezőgazdasági termékekkel kereskedő Perpusz Hungary Kft. ügyvezetője és tulajdonosa. A társaság neve a Simonka-per vádiratában is felbukkan, annak ugyanis szintén tulajdonos-ügyvezetője volt korábban Simonka György, illetve a képviselő felesége is, aki a büntetőper ötödrendű vádlottja.

Az Európai Uniónak jelentett adatok szerint a Perpusz Hungary Kft. a per indulása óta szintén részesült vissza nem térítendő támogatásban. A cégnek hárommillió forintot ítélt meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Széchenyi Kártya Programban. Továbbá az állami tulajdonban álló Garantiqa Hitelgarancia Zrt. is segítette a társaságot egy 64 millió forintos állami kezességvállalás keretében.

Kékessy és Simonka közeli ismerősök volt korábban. Nemcsak több közös vállalkozásuk volt, de korábban egy időre Kékessy nevére került a tulajdonjoga annak a vagyonzár alá vett kertes háznak, amelyben a Fidesz politikusa lakik családjával a Békés megyei Újkígyóson.

A támogatásokról érdeklődve megkerestük a Magyar Államkincstárat. Főként arról érdeklődtünk náluk, hogy vizsgálják-e, hogy a támogatott személyekkel szemben zajlik-e eljárás, illetve ez hogyan befolyásolja a közpénzek folyósítását a kedvezményezettek felé. Arról is érdeklődtünk, hogy amennyiben kiderül, hogy például költségvetési csalás miatt zajlik valaki ellen eljárás, akkor visszakövetelik-e a támogatottaknak kifizetett összegeket. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a MÁK-tól.

Kékessynek a Központi Nyomozó Főügyészség vádirata szerint felelnie kell

üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt,

valamint két rendbeli folytatólagosan, egy esetben bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt is.

Vele szemben a vádhatóság vagyonelkobzást elrendelését is kérte a bíróságtól, igaz csupán 16 millió forint erejéig.