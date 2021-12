Üdvözlőlap hirdeti, hogy Navracsics Tibor elindul Tapolcáért

Régóta húzzák-halasztják a hivatalos bejelentést Navracsics indulásáról. Egy üdvözlőlap lebuktatta.

Különös, üdvözlőlapba oltott naptárt talált egyik olvasónk a postaládájában Tapolcán kedden. Látszólag semmi rendkívüli nincs rajta, közeleg a kampány, egy kormánypárti politikus népszerűségét és ismertségét igyekeznek növelni, ráadásul a képen szereplő Navracsics Tibor nemrég lett a Veszprém megyei 3-as számú egyéni választókörzet fideszes választókerületi elnöke.

Azonban van egy bökkenő: azt még eddig senki nem jelentette be hivatalosan, hogy (az egyébként inkább veszprémi kötődésű) Navracsicsot indítja a nagyobbik kormánypárt a tapolcai, azaz a Veszprém megyei 3-as számú választókörzetben.

Márpedig az alábbi naptáron egyértelműen ott áll: „Az Ön képviselőjelöltje, Veszprém megye, 3. választókerület.” Így fest az előlap:

Olvasónk azzal igazolta, hogy nem valami régi relikviát kotort elő a sublótból, hogy lefotózta a hátoldalt is, ami egy 2022-es naptár.

A sajtósán keresztül megkerestük az egykori uniós biztost is. A válasz szerint valóban a Fidesz adta ki és terjeszti a lapot, ellenben Navracsics jelöltsége még mindig nem hivatalos. Arra hivatkozva nevezi jelöltnek az üdvözlőlap, hogy három nappal ezelőtt a választókerületi Fidesz-csoportok egyhangúlag támogatták a jelöltségét a 2022-es választásokra. Ám ennek hivatalossá válásához a Fidesz-központnak kell döntenie, és hogy ez mikor történik meg, még nem tudni.



Biztosból bizonytalan

Előzményként érdemes felidéznünk, hogy úgy tűnt, Navracsics uniós biztosként inkább a bizottsági pozíciójához lojálisabb, mint a sokszor kőkeményen vonalas Fidesz-kommunikációhoz. Finoman ugyan, de olykor kritizálta is pártja és a magyar kormány egyes döntéseit. Azzal is nehezen birkózott meg, amikor a Fidesz elhagyta az Európai Néppártot, még a KDNP-be való átlépése is felmerült (a törpepárt egyetlen képviselője nem lépett ki az európai pártcsaládból).

Júniusban írtunk arról, hogy Navracsics visszatérhet a hazai politika fősodrába. Eközben a 2023-as veszprémi Európa Kulturális Fővárosa projektnek, illetve az Északnyugat-dunántúli Gazdaságfejlesztési Övezetnek is a kormánybiztosa lett. Az teszi érdekessé a tapolcai indulását (Ajka, Sümeg és a Balaton-part egy szelete is idetartozik), hogy korábban többször is nyert egyéni parlamenti mandátumot, de nem itt, hanem Veszprémben. A 2015-ben a Jobbik által elhódított körzetet 2018-ban Fenyvesi Zoltánnal szerezte vissza a Fidesz, de több forrásból úgy tudjuk, elégedetlenek a munkájával, ezt jelzi a nyári választókerületi lemondása és Navracsics idevezénylése is.

Navracsics az utóbbi időszakban aktivizálta is magát a térségben, Facebook-oldala szerint turnészerűen járja be a választókerület falvait, városait, bejelent, átad, de mindig szigorúan kormánybiztosi minőségében. Emlékezetes szereplése volt, amikor felháborodottan kérte ki magának, hogy a (jobbikos vezetésű) Tapolca mozija nem játssza az Elk*rtuk című, sokak szerint politikai propagandának tartott filmet.

És ezzel el is értünk a jelenhez. Az ajkai kórház stabilitását féltők megnyugtatására összetrombitáltak egy sajtótájékoztatót a szibériai hidegben, aminek végén fel is merült az újságíró kérdés: kimondható-e, hogy Navracsics a Fidesz jelöltje a választókörzetben. A politikus akkor is kitért a válasz elől, felsorolva a most betöltött funkcióit.

(Kiemelt képünkön Navracsics az idei kötcsei pikniken látható.)