Akár hatvanszor gyorsabban is terjedhet a delta plusz variáns

Nemcsak gyors, de erősebb tüneteket is okoz.

Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília csütörtökön jelentette be, hogy Magyarországon is megjelent a vírus delta plusz néven emlegetett típus, az esetszámok pedig azóta is meredeken nőnek.

Az RTL Klub által megkérdezett háziorvos, Késmárky András ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy

a delta plusz negyven-hatvanszor gyorsabban terjed, magasabb lázat okoz, illetve jóval gyakrabban jár hányással és hasmenéssel.

A riportban Jakab Ferenc virológus is feltűnik, aki arról beszélt, hogy az oltások az új típus ellen is védenek, így nincs ok aggodalomra.