Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2021. november 16., kedd

Friss hírek:

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

Budapest

Közúti információk:

Lomtalanítás miatt korlátozásra kell készülni napközben a XVII., Csabai út-Péceli út-Zrínyi utca-Pesti út által határolt területen.

által határolt területen. A X., Gergely utcában a Kada utca és az Alkér utca között egy rövid szakaszon útszűkületre kell készülni építkezés miatt.

a Kada utca és az Alkér utca között egy rövid szakaszon útszűkületre kell készülni építkezés miatt. Lezárják a II., Szalonka utat a Keselyű utca előtt egy szakaszon daruzás miatt, ezért az a Madár utca felől zsákutca lesz.

BKK:

A 222-es autóbusz a Széchenyi utca (gimnázium) és Szépjuhászné, Gyermekvasút között megnövekedett menetidővel közlekedik.

a Széchenyi utca (gimnázium) és Szépjuhászné, Gyermekvasút között megnövekedett menetidővel közlekedik. A 22-es autóbusz a Dózsa György tér és Szépjuhászné, Gyermekvasút között megnövekedett menetidővel közlekedik.

a Dózsa György tér és Szépjuhászné, Gyermekvasút között megnövekedett menetidővel közlekedik. A 22A autóbusz Budakeszi, Dózsa György tér és Szépjuhászné, Gyermekvasút között megnövekedett menetidővel közlekedik.

Mai időjárás:

Napos idő lesz.

10 és 12 fok között alakul a hőmérséklet.

Részletes időjárás-előrejelzés

Névnap:

Ödön

Deviza középárfolyam:

EUR 367,08



367,08 USD 320,62



320,62 CHF 348,39



348,39 GBP 430,18



Beteg lettem, de otthonról azért dolgozom. A koronavírus-járvány előtt szinte mindennapos volt, hogy sokan betegen is bementek a munkahelyükre. Fel sem merült, hogy ezzel megfertőzhetnek másokat, az meg még kevésbé volt szempont, hogy így saját maguknak is ártanak. A járvány alatt romlott a helyzet: még többet dolgozunk betegen, csak most már otthon. Pedig ez senkinek sem éri meg.

Podcast:

Az áremelkedés sokakat visszaterelhet a „mindegy, csak legyen olcsó” termékekhez. A Filéző podcast eheti vendége Kardos Tamás, a Magyar Ár-Érték Arány Kutató Egyesület elnöke volt.

2021-ben ezek az év kutyabarát helyei

+1:

„A magyar egészségügy most rosszabb, mint amilyen a járvány előtt volt”