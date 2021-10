Visszaköveteli az állam a Burka Ferencnek kifizetett, 20 milliós kártalanítási összeget

A Fidesz támogatja a feltételes szabadlábra bocsátás szigorítását, és továbbra is börtönbizniszt emleget

A Telex szerint minden idők egyik legmagasabb kártalanítási összegét követeli vissza a magyar állam attól a tiszadadai férfitól, akiknek az ügye lassan 22 éve húzódik. Az állam szerint Burka Ferenc ugyanis „jogalap nélkül gazdagodott meg”. A férfi egy 2006-os ítélet szerint egy 1999-es gyilkosság vádlottjaként hat évet töltött ártatlanul előzetes letartóztatásban, amiért később beperelte az államot, és 20 millió forintot nyert.

Mint ismert, a bűncselekmény még 1999 márciusában történt Újszentmargitán. Az áldozatra, Gyurcsó Jánosra álmából felriasztva támadtak rá, és a vád szerint betonvassal olyan brutálisan bántalmazták, hogy belehalt sérüléseibe. Másnap egy arra járó vette észre az udvaron fekvő férfit, orvost azonban már hiába hívott hozzá. A férfi házáról egy mindössze 3000 forint értékű tetőantenna tűnt el.

Az ügyet 2000 áprilisában kezdték tárgyalni, 2002-ben született meg az elsőfokú ítélet. Egy évvel később azonban a másodfokon döntést hozó Szegedi Ítélőtábla új eljárás lefolytatására kötelezte az elsőfokú bíróságot. 2005-ben az érintetteket felmentették bizonyítottság hiányában. Egy évvel később a Debreceni Ítélőtábla másodfokú végzésében helybenhagyta a felmentő határozatot. Pár hónap elteltével apa és fia pert indítotakt az állam ellen, kártalanítás címén 50-50 millió forintot kértek. 2007 elején a felek megegyeztek, így az idősebb férfi 20, fia pedig 25 millió forintot kapott. Indokolatlan büntetés miatt máig ez a Magyarországon valaha megítélt legmagasabb összegű állami kártalanítás. A Telex értesülései szerint

a pénzből mára egy forint sem maradt. Ezt az összeget követeli vissza most állam.Nyolc év után ugyanis apa és fia újabb idézést kapott. Olyan új bizonyítékok kerültek elő ugyanis, ami miatt a Debreceni Ítélőtábla perújítást rendelt el Burkáék ügyében. A jogerősen egyszer már felmentett és kártalanított apa és fia 2016-ban megint a bíróságon találta magát. Hatályon kívül helyezték a korábbi jogerős ítéletet, és 2018. szeptember 9-én Burka Ferencet jogerősen 9 év, fiát, ifjabb Burka Ferencet pedig 7 év fegyházbüntetésre ítélték.

Idősebb Burka Ferenc 2019 januárjában önként jelentkezett a hatóságoknál, hogy letöltse büntetése hátralévő részét, de máig nem szabadult. Időközben a bíróság kimondta, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlábra. A kártalanítás visszakövetelése ügyében viszont évekig nem történt semmi, mondta a lapnak Zeke László, a férfi védője. „Mígnem ügyfelem idén januárban kapott egy fizetési meghagyást a magyar államtól, hogy »jogalap nélküli gazdagodás visszafizetése«️ címén fizesse vissza az államnak a 20 millió forint kártalanítást″.

Az ügyvéd szerint az állam viszont jócskán kicsúszott a határidőből. Azzal, hogy a büntetőügyben kimondták a két férfi bűnösségét, a kártalanításról szóló polgári perben is megnyílt a perújítás lehetősége, de csak a büntetőügyben hozott jogerős ítélettől számított hat hónapon belül, magyarázta Zeke. Ez pedig már bőven lejárt, a védő ezért kereseti ellenkérelmet adott be, a tárgyalást azonban várhatóan így is hamarosan kitűzik a Debreceni Járásbíróságon.