2600 határ menti lakos oltatta be magát eddig Magyarországon

2600 határ menti lakos oltatta be magát eddig Magyarországon

Nekem van egy olyan lapom, hogy milyen korcsoportból mennyi embert oltottak be. Szívesen odaadom Önnek, ha többet nem kérdez

– mondta mosolyogva a miniszter az oltások hatékonyságát firtató kérdésünkre, majd az EMMI-hez irányította kollégánkat. Konkrét válasz is érkezett a minisztertől, kérdésünkre elmondta, hogy 2600 határ menti lakos oltotta be magát eddig Magyarországon. A koronavírus statisztikában ők is szerepelnek.