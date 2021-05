Eredménytelen lett a vitatott saroktelek-eladás pályázata

László Imre közölte: nem adja el a XI. kerület az Ulászló utcai volt védőnői központot, így a zöld pusztulásától tartó környékbeliek fellélegezhetnek.

Hétfő kora délután bejelentette László Imre DK-s XI. kerületi polgármester, hogy az önkormányzat mégsem adja el azt az ingatlant, amiről saroktelekként írtunk az elmúlt másfél hétben. Eredetileg az a szóbeszéd járta, hogy László egy múlt csütörtöki online lakossági fórumon jelenti be ezt, ám akkor csak arról beszélt, hogy a pályázatokat csak hétfőn, azaz ma bontják fel, és hirdetnek eredményt.

A polgármester egy előre felvett videón tette meg a bejelentést, mögötte felsorakoztak a sokpárti ellenzéki együttműködés tagjai, így az LMP-s körzeti önkormányzati képviselő, Kreitler-Sas Máté is. Ennek azért van jelentősége, mert egyes hírek szerint viták övezték az együttműködő pártok közt a saroktelek ügyét.

Nehéz örökséggel vette át a vezetést az új újbudai kerületvezetés a polgármester szerint, az örökség egyik darabja volt a saroktelek ügy. Szerinte a beépítési dokumentumokat örökül hagyták rájuk, a korábbi fideszes kerületvezetés döntött erről. Sokadszorra is elmondta, anno nem vonták be az újbudaiakat a döntésbe. László szerint „mi már a kezdetektől próbáltuk feloldani ezt a helyzetet, amelyet a Fidesz politikusai teremtettek.”

Hozzátette, megemelik a kalapjukat a civilek előtt, és a XI. kerület alkalmazkodik a jogos követeléseikhez. Végül elmondta a kulcsmondatot: az Ulászló utcai pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. „Tesszük ezt azért, mert ilyen átláthatatlan, bizonytalan és a helyiekkel nem egyeztetett módon, ahogy azt az előző kerületvezetés tette, az nem támogatható” – mondta László Imre.

Mi ez a saroktelek?

Az Ulászló utca 58. története majdnem száz évvel ezelőtt kezdődött, először tüdőgondozót építettek oda, majd orvosi rendelőként, védőnői intézményként működött 2013-ig. Azonban jó ideje elhagyták a gyógyítók, azóta a telken lévő két, 1-2 emeletes épület lepusztult, veszélyessé vált, a kert pedig annyira elvadult, hogy inkább arborétumra emlékeztet. Épp ezzel vált a környék tüdejévé, némelyik platánja kerületi szinten is jelentős fa.

A telek egyharmadnyi tulajdonrésze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül az államé volt 2015-ig, mígnem az előző, fideszes kerületvezetés kérésére az állam átadta ezt a részt, így a teljes telek önkormányzati tulajdonná lett. Egy fontos kikötés volt: 2030-ig nem idegeníthető el, azaz nem adható el az ingatlan.

Szintén az előző kerületvezetés megterveztetett egy 42 lakásos, hatszintes, két összekapcsolt tömbből álló társasházat a telekre, de ott ezzel le is állt a történet. Az ellenzéki összefogás átvette a kerület vezetését 2019-ben, és a projektet is leporolták. Úgy döntöttek – részben a kormányzati elvonások miatti kiesések fedezésére –, hogy a kerület tulajdonában álló egyes ingatlanokat eladják. A saroktelek is rákerült az eladandók listájára. A környékbeli civilek ezért aktivizálódtak, és a sok fa kivágásával járó, várhatóan nagy forgalmat generáló, a nyers zöld placcot szinte megsemmisítő építkezés és persze az ingatlan eladása ellen keltek ki.

A kerület vezetésének visszakozása várható volt, miután a képviselő-testület egyre nagyobb része foglalt állást az ősfás terület beépítése ellen. Az elejétől fogva ellenezte azt a negyed LMP-s önkormányzati képviselője, Kreitler-Sas Máté, aztán némi hezitálás után a Momentum frakciója is az ellenzők táborába állt át. Magyarán az ellenzéki összefogás, úgy tűnik, megreccsent.

Úgy tudjuk, a kerületi kormánypárti képviselőcsoport – dacára annak, hogy korábban ők rendelték meg a terveket – is az ellenzők táborába tartozik. Csütörtökre a Fidesz-KDNP helyi országgyűlési képviselője, Simicskó István is megfeddte levelében László Imrét az ügyben:

