Ki szoríthatja korlátok közé a Facebookot?

Akárkinek is a feladata, erről itt és most muszáj lesz dönteni. Pásztor Emesének, a TASZ politikai szabadságjogi programvezetőjének írása.

Vajon mit jelent a szabadság fogalma a digitális térben? Annyit biztosan tudunk a szabadságról, hogy a határa a másik ember szabadsága, vagyis mindent szabad, ami másnak nem árt. A szabad és a tilos közötti határokat szinte mindig az állam húzza meg, a közösségi média világában azonban nem csak az kérdéses, hogy pontosan hová kerülhet a piros vonal, hanem az is, hogy tényleg az állam feladata-e, hogy ezt kijelölje.

Kijelölhetné ugyanis maga a Facebook is.

Ha az állam egy piaci szereplőt szabályoz, akkor a cégek mögött álló emberek szabadságát korlátozza, akiknek egyébként joguk van ahhoz, hogy vállalkozzanak. Könnyen mondhatnánk tehát, hogy nem kell az állam, el lehet menni a Facebookról, ha nem tetszik, ám a valóságban a Facebook olyan szolgáltatást nyújt, amelynek nincs alternatívája.

A Facebookon kívül nincsen számunkra hely, mert a Facebook

az agóra, ahol a közügyeket megvitatjuk,

a sajtó, amiből a közügyekről tájékozódunk,

a piac, ahol eladjuk a nagymama porcelánkutyáját,

de a Facebook egyben a magánélet tere is, ahol privát információkat osztunk meg magunkról mindenkivel, akit tudatosan vagy öntudatlanul ebbe a térbe beengedünk.

A Facebook ezért olyan helyzetben van, hogy ha szűkíti a termékét használó emberek szabadságát – vagyis letilt, kitilt, kommenteket töröl –, akkor annak következményei alig megkülönböztethetők attól, mintha maga az állam korlátozná alapjogainkat a törvényeivel.

A szólásszabadság direkt korlátozásán kívül azonban más probléma is akad. Az a kitétel, miszerint „a Facebook ingyenes és az is marad”, csupán annyit jelent, hogy nem pénzzel fizetjük meg az árát. A Facebook az adatainkkal működik, magunkról adunk információkat a használatáért cserébe. Megmutatjuk, hogy kit ismerünk, megmutatjuk, hogy mit szeretünk, és ezzel közelebb engedjük magunkhoz, mint bárki mást. Cserébe a Facebook azt mutatja nekünk, amit a világból a legkényelmesebb látnunk, mert ez az, amire kattintani fogunk – ám ettől még az a része is létezik a világnak, amiről a hírfolyamunk olyan egyszerűvé teszi, hogy ne vegyünk tudomást. Bármihez hozzászólhatunk, de szűkösre van szabva, hogy mi kerül a szemünk elé, ez pedig a demokratikus nyilvánosság egészére hatással van.

Ha az állam egyáltalán nem szabályozza a közösségi médiát, akkor mindezt eltűri, a tétlensége pont olyan, mintha maga korlátozna. Valamit tehát tennie kell, de ez a cselekvési kényszer nem jelent felhatalmazást arra, hogy a közösségi médiumok működésébe korlátlanul beavatkozzon.

A szabályozás előkészítéséért felelős minisztériumot vezető Varga Judit kiadta a jelszót:

le a cenzúrával, szabályozni kell a közösségi médiát!

Ez remekül is hangozna, ha nem annak a kormánynak a tagjaként fogalmazta volna meg,

amely a szabad sajtó minden olyan szegletét felszámolta, ahová elért a keze,

amelynek a pénzünkből fenntartott közmédiája a kormánynak a szócsöve és nem kritikusa,

és amely látványos nyitási gesztusokkal engedi az embereket egymás nyakába borulva sörözni a teraszokon, miközben a tüntetéseket megtiltja.

A helyzet a következő: a szabályozás szándékáról szóló hírek pontosan ugyanannyira nyugtalanítóak, mint a közösségi média állami szabályozatlansága. Ha a kormánynak szándéka, hogy felébressze a bizalmat, akkor át kell törnie a titkolózás falát.

A feladat világos, az államnak el kell érnie, hogy a polgárai szabadok lehessenek – már csak azt kell definiálnunk, hogy ez mit jelent. Bárki vállalhat kockázatot, aki képes a szabad, tájékozott, felelős döntésre. Ehhez viszont tudnunk kell, hogy mit vállalunk. Csak az lehet szabad, aki látja, hogy hová repül.

Ha a Facebook ezt a tisztánlátást nem teszi lehetővé, amikor döntéseket hoz rólunk, akkor ezzel az államnak biztosan dolga van. De azt, hogy pontosan mi a dolga, vagy van-e dolga ezen kívül is, azt együtt kell megbeszélnünk. Azért együtt, mert rólunk van szó – ennek pedig most van itt az ideje, nem akkor, amikor már készen van a törvény vagy az annak kereteit adó európai uniós szabályozás.

Itt és most muszáj lefolytatnunk ezt a társadalmi vitát!

De most végre tényleg úgy, ahogy egyébként máskor is kellene.