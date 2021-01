Újpesten megkéselt rendőr: Kérdéses volt, hogy megmarad-e a fülem

Hazaengedték a kórházból azt a 26 éves rendőrt, akit életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba, miután egy zavart délegyházi férfi minden előzmény nélkül többször is megszúrta december 24-én Újpesten.

A BRFK Információs Portál Facebook-oldalának nyilatkozó őrmester elmondta, hogy most már sokkal jobban érzi magát, filmnézéssel tölti az időt, s minden nap nagyokat sétál, hogy megerősödjön. A súlyos fülsérülésével kapcsolatban az alábbiakat mondta:

Kérdéses volt, hogy megmarad a fülem, de megnyugtattak, hogy gyönyörűen gyógyul és nagyon szépen forrt össze a seb. Esztétikailag abszolút nincs hibája, érzékeny még, de ez majd elmúlik

– mondta Péter, hozzátéve a többi sérülése is jól van, és már túl van a varratszedésen is. Az őrmester elmondta még, hogy a kolléganője is jól van, és alig várja már, hogy újra dolgozhasson.