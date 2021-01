Azonosították a felújítás alatt álló erzsébetvárosi lakásba betörő két férfit

Hatszázezer forint értékű felújításhoz használt szerszámgépeket loptak el a betörők egy VII. kerületi lakásból tavaly október közepén. Az erzsébetvárosi nyomozók azonosították a bűncselekmény két feltételezett elkövetőjét.

A 29 éves Zs. Attilát december 11-én, a társát pedig pénteken fogták el. A 28 éves C. Dávid ellen hasonló bűncselekmények miatt több elfogatóparancs is volt érvényben. A VII. kerületi rendőrök mindkettőjüket lopás bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki, C. Dávidot őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.