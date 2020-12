Kitolják a családtámogatási határidőket és életkori határokat

Veszélyhelyzeti rendeletekkel segíti a kormány, hogy senki ne essen el a családtámogatások lehetőségétől a koronavírus-járvány miatt - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán a Facebook-oldalán. A videót az MTI szemlézte.

Novák Katalin a közzétett videóban elmondta: meghosszabbítják a lejáró határidőket és kitolják az életkori határokat a veszélyhelyzet lejártát követő 30. napig. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy azoknál a támogatásoknál, amelyeknél fix határidő van az igénylésre, március 10-ig van lehetőség az igénylések, kérelmek, igazolások benyújtására. Ha pedig valaki 2020. július 18. és 2021. március 10. között, vagy az első veszélyhelyzet alatt töltötte be a családi otthonteremtési kedvezménynél (csok) az előre vállalt gyermekek esetén a feleségnek előírt 40. vagy a babaváró támogatásnál előírt 41. életévet, jogosult marad a támogatásra a veszélyhelyzet lejártát követő 30. napig – jelezte.

Hozzátette: meghosszabbodik a különböző okiratok, például a társadalombiztosításijogviszony-igazolás 30 napos felhasználhatósága is.

A miniszter tudatta azt is, hogy aki a veszélyhelyzet ideje alatt elveszíti a munkáját, nem esik el a családtámogatások igénybevételének lehetőségétől, mert a veszélyhelyzet időszakát is beleszámítják a folyamatos tb-jogviszonyba. Továbbá akkor is folyamatosnak tekintik a tb-jogviszonyt,

ha a veszélyhelyzet lejártát követő három hónapon belül ismét elhelyezkedik az, aki korábban elveszítette az állását.

A tájékoztatás szerint a veszélyhelyzet alatt a babaváró támogatás esetén a várandósok meghatalmazhatják párjukat, hogy egyedül intézhessék az igénylést, így a kismamáknak nem kell bemenniük a bankfiókba.

A hitelmoratórium a március 18. előtt felvett babaváró támogatásra és csokhoz felvett kölcsön visszafizetésére is vonatkozik. A hitelmoratórium ideje alatt a kezességvállalási díjat sem kell megfizetni, a csokhoz nyújtott állami kamattámogatás maximum 25 éves időszaka pedig meghosszabbítható a moratórium idejével – közölte a miniszter.

Novák Katalin azt mondta: a Magyar Közlönyben szerdán megjelent intézkedések a családok terheit igyekeznek csökkenteni adminisztratív és anyagi értelemben is.