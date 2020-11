Merkely Béla elmondta, hogyan kezelte magát, miután elkapta a koronavírust

A Semmelweis Egyetem rektora maga is átesett a koronavíruson, tapasztalatairól az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt.

Kezdetben azt hitte, hogy könnyű lefolyású lesz a betegsége, enyhe hőemelkedése volt torokkaparással, a harmadik napon nagy fájdalmai lettek, legyengült és belázasodott.

A professzor otthonában saját magát kezelte, de kollégái is számos tanáccsal ellátták. Elsősorban a vitaminokra helyezte a hangsúlyt, C és D vitamint szedett, valamint a perifériás idegrendszert érintő fájdalmai miatt B vitamint is, ezen kívül vérhigító terápiát alkalmazott, és ágyban maradt. Ajánlott még egy pár ezer forintért beszerezhető, az ujjunkra csiptethető oxigémmérő eszközt (pulzoximéter), amivel le lehet mérni, mennyi az oxigén szaturációnk. „Ha ez kilencven százalék felett van, akkor nagy valószínűséggel nagy baj nincsen” – mondta Merkely Béla.

Az elmúlt időben sokan lehetett hallani arról, hogy a covidos betegeknél itthon is alkalmazott gyógymódok nem hatékonyak. A WHO október közepén közölte, hogy a remdesivir nevú gyógyszer sem a halálozási mutatóra, sem betegek felépülésére nincs jelentős hatással, egy napokban megjelent tanulmány pedig a vérplazmakezeléssel kapcsolatban jutott hasonló eredményre.

Merkely szerint azonban ez nem így van, ám mint mondta, ezek a gyógymódok elsősorban a fertőzések korai szakaszában tudnak segíteni, hiszen a vírus terjedését gátolják a szervezeten belül. „Természetesen ha ezeket a terápiákat későn alkalmazzák, már akkor, amikor nem annyira a vírus mennyisége számít, hanem a szervezetnek a reakciója uralja a képet, tehát egyfajta citokin vihar, akkor érthető módon sem a remdesivir, sem pedig a vérplazma nem segít.”

Éppen ezért fontosnak tartja, hogy figyelni kell a tüneteket, és ha rosszabbodik az állapotunk, el kell menni a kórházba. „A legfontosabb az időzítés, én az látom inkább problémának, hogy adjuk a gyógyszert, de sok esetben már egy kicsit későn, mert a beteg később jelentkezik.”

Az elmondása szerint sokféle adatot ismerő rektor úgy számol, hogy több mint másfél millió magyar már átesett a koronavírus-fertőzésen, ami nagyjából a lakosság 15 százalékét jelenti. Ahhoz, hogy kialakuljon a nyájimmunitás, 60 százalékra van szükség „Nap mint nap újabb tízezrek kapják meg a megbetegedést. Azt gondolom, hogy nagyjából március-április környékére túl tudunk lenni ezen a járványon” – mondta a műsorban Merkely Béla.