Lehangoló: a WHO szerint a remdesivir mégsem hatékony a koronavírus ellen

Egy tanulmány kimutatta, hogy a koronavírus fertőzöttek esetében a remdesivir használata „halálozási mutatóra nincs jelentős hatással”, ahogy nem mutat hatást a betegek felépülésére sem – ezt az eredményt a CNN szerint a WHO kommunikálta, és egyben lehangolónak is nevezte.

Pár napja még mi is azt írtuk a Magyarországon is alkalmazott szerről, hogy a remdesivir az eddig ismert leghatékonyabb gyógyszer a COVID-19 ellen. A szert azok a fenti intézményekben kezelt betegek kaphatják meg, akik betöltötték a 12. életévüket, és közepesen súlyos vagy súlyos náluk a vírusfertőzés lefolyása. „Az infúzióval beadandó gyógyszert kúraszerűen kell alkalmazni, a terápia 5-10 napig tart, és csak egészségügyi intézményekben adható, lakossági forgalomba nem kerül. Az eddigi kutatások alapján a készítmény rendkívül hatékony a koronavírussal szemben: a nemzetközi adatok szerint akár 50 százalékkal is csökkentheti a halálozás kockázatát, ami igen jelentős eredmény.” A remdesivir használatát sok ország, de az Európai Unió is jóváhagyta korábban.

A bejelentés alapjául szolgáló tanulmányt (amelyhez 30 országban, 11 ezer betegen végeztek vizsgálatokat) egyelőre nem publikálták folyóiratban, ugyanakkor abban még más, a koronavírussal szemben hatástalan gyógyszerről is írnak.

Kiemelt kép: A Richter Gedeon Nyrt. gyógyszergyár által kifejlesztett, remdesivir hatóanyagot tartalmazó, csak klinikai vizsgálatra használható koronavírus elleni szert mutatja egy egészségügyi dolgozó a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Infektológiai Intézetében Debrecenben 2020. október 15-én. A vírusszaporodást gátló infúziós kezelést súlyos állapotú betegek kapják a most kezdődött klinikai vizsgálatban. MTI/Czeglédi Zsolt