Dózsa László: Nem az a fontos, ki van a fényképen, hanem hogy ki mit csinált 1956-ban

A korábban többek között színes Duplo-figurák és Lázár Ervin Hétfejű Tündére ellen kikelő, KDNP-közeli Vasárnap.hu október 23-a alkalmából interjút készített Dózsa Lászlóval.

A színész-rendezőről az utóbbi években leginkább annak kapcsán lehetett hallani, hogy négy évvel ezelőtt egy 1956-os óriásplakáton a Schmidt Mária vezette közalapítvány az ő nevét írta egy fotó alá, amelyen egy sapkás gyerek áll fegyverrel a vállán. Később jelentkeztek egy 2000-ben elhunyt férfi rokonai, hogy ez tévedés, a képen az ő hozzátartozójuk, Pruck Pál szerepel, Schmidt azonban ezt történészek egyértelmű állásfoglalása ellenére sem fogadta el, politikai támadásról beszélt, és végül két éve a bíróságnak kellett kimondania, hogy nem Dózsa, hanem Pruck látható a képen.

Dózsa most úgy fogalmazott a plakátbotrányról: „2016-ban valóban megvádoltak azzal, hogy egy akkor óriásplakátként publikált képen nem én szerepelek, hanem valaki más. Ezt a képet elsőnek – évtizedekkel ezelőtt – édesanyám látta meg, aki azt mondta, »Fiam, ez te vagy itt! Még a sapka is a tiéd!« Ugyanis nekem is volt egy ilyen sapkám 1956 októberében, melyet azóta egy múzeumnak ajándékoztam.”

A színész a 2007-ben megjelent önéletrajzi könyvében is publikálta a képet, és azt írta alá, hogy „vajon ki ő?”.

„Később a Terror Háza Múzeumból felhívtak és megkérdezték, hogy valóban én vagyok-e a képen? Mondtam, hogy én úgy tudom, igen” – idézte fel Dózsa, aki már nem vitatja, hogy a Pruck családnak igaza volt, de mint mondja, rendkívül erős volt a hasonlóság, egyidősek voltak, egyféle volt a ruhájuk és a sapkájuk.

Szerinte a tévedését sokan arra használták, hogy őt és a forradalmat megpróbálják lejáratni és hitelteleníteni.

Úgy vélem, nem az a fontos, hogy ki van a fényképen, hanem sokkal inkább az, hogy ki mit csinált 1956 októberében. Örülök, hogy őszintén beszélhetek mindezekről, mert úgy érzem, ebből a plakátügyből egy elvtelen lejárató hadjárat kerekedett, amely megviselt, és amelynek a nyomait ma is magamon viselem. Négy éve valóban kínszenvedésként élem ezt meg, sokan el is fordultak tőlem, a szakmában is, holott én sohasem voltam hazug. Tévedni – akaratlanul is – sokszor tévedtem, de ez keresztényi és emberi dolog. Megbocsátást remélek

– mondta a Jászai Mari-díjas színész, aki többször elmesélte már, hogy a forradalom idején kivégezték, de nem halt meg, egy tömegsírba került, ahol azonban később észrevették, hogy még életben van.

2006-ban a Gyurcsány-kormánytól magas állami kitüntetést is kapott, 2017. október 23-i ünnepi beszédében pedig Orbán Viktor 56-os hősként róla, Nagy Imrével és Mindszenty Józseffel egy mondatban említette nevét. Egy későbbi közlése alapján viszont úgy tűnik, változhatott a véleménye.

Kép: Kásler Miklós átadja a Magyarország Kiváló Művésze díjat Dózsa Lászlónak 2019. március 15. alkalmából. Fotó: MTI/Mohai Balázs