Mutatjuk, mikor tér vissza a forróság

A múlt csütörtökön érkezett hidegfront véget vetett a 40 Cesius-fokot is átlépő forróságnak, lassanként enyhült a kánikula, és frissítő zivatarok is kialakultak. Most szerdán aztán egy újabb hidegfront érte el térségünket, ami további enyhülést hoz, de nem sokáig.

A szerdai átlagos értékek után csütörtökön picivel átlag alá hűl a levegő, majd gyors ütemben érkezik a következő hőhullám

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa.

Az átlag július közepén olyan 28-32 fokot jelent, ettől némileg elmaradnak majd a csütörtökre várt 24-29 Celsius-fokos értékek. A hidegfronttal persze csapadék is jár, hét Tiszántúli megyében érvényes elsőfokú figyelmeztetés a várható zivatarok miatt, ahol elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, illetve esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Péntekre aztán ismét egy anticiklon terpeszkedik fölénk, ami gátat szab a hűvösebb levegő beáramlásának, ezzel pedig újabb hőhullám veszi kezdetét. Pénteken már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők a legmelegebb órákban,

vasárnap pedig ennél is magasabb, 32-37 fokos maximumokra számíthatunk.

Jelen állás szerint a jövő hétfő és kedd lesz a legmelegebb, mivel egy szerdán érkező hidegfront délnyugatira fordítja az áramlást, és megint „közvetlenül” Afrikából kapjuk majd a hőséget. A front azonban nem hoz országos felfrissülést, pontosabban északon 28-31 fok köré hűti a levegőt, míg délen marad a 32-36 fok. Némi csapadék pedig legfeljebb az Északi-középhegységben és a Soproni-hegységben valószínű.