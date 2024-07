Jennifer Lopez Bridgerton-stílusú partin ünnepelte a születésnapját

Májusban és júniusban debütált a Netflixen A Bridgerton család című sorozat harmadik évada, melynek hangulata most Jennifer Lopezt is megihlette. Az énekes-színésznő a minap lett 55 éves, melynek alkalmából egy Bridgerton-stílusú partin ünnepelt, amiről nemrég egy videós összeállítást is megosztott az Instagram-oldalán.

Legdrágább nyájas olvasó… és egy pompás estét töltöttünk el mindannyian

– írta a felvételekhez, melyek aláfestéséhez a sorozat harmadik évadának egyik jellegzetes betétdalát, a Give Me Everything hegedűváltozatát választotta.