Rejtélyes hátterű budai luxusvillába pakolja cégeit Rogán Antal belvárosi bizalmasa

Kertész Balázs kiüríti azt a ma már százmilliókat érő V. kerületi ingatlant, amelyért tíz éve mindössze kétmillió forintot kellett fizetni. Az új cégszékhely feltehetően Kertész otthonául is szolgál, tulajdonosa azonban egy svájci cég.

Az V. kerületi Aulich utcai irodából a Gellérthegyre, a Rezeda utcába költözött Kertész Balázs két cége, a Monavis Consulting és a Monavis Holding – derül ki az Opten céginformációs rendszeréből. Az előbbi esetében a költözés időpontja február, az utóbbinál szeptember közepe volt. A harmadik, Aulich utcában székelő Kertész-vállalkozás, a Monavis Energy egyelőre maradt a Belvárosban a cégadatok szerint.

A Magyar Narancs két évvel ezelőtti cikke szerint bár nincs a nevén, Kertész életvitelszerűen lakhat a gellérthegyi villában, jóllehet, a nyilvánosan fellelhető adatok szerint kérdéses, miből engedhet meg magának efféle luxust.

Rogán Antal jobbkeze

Kertész elsősorban a Rogán Antal vezette V. kerületi önkormányzat körüli gyanús ingatlan- és egyéb pénzügyek miatt lett érdekes a sajtónak évekkel ezelőtt. A mostani miniszter, akkori polgármester jobbkezeként megismert Kertész volt a Belváros ingatlankezelő cégének vezetője azokban az időkben is, amikor tömegével jöttek a hírek a feltűnően olcsón értékesített önkormányzati üzlethelyiségekről, az Index 2016-os cikke szerint egyenesen az ő „közreműködésével tökéletesítették úgy a rendszert, hogy az jogilag támadhatatlan legyen.”

A jogász végzettségű Kertész maga is büszkélkedhet jó áron vett belvárosi irodával: ez az Aulich utca 3. szám alatti helyiség, amelynek a története még kerületi mércével mérve sem mindennapi.

A közel 250 négyzetméteres iroda 2011-ig az önkormányzaté volt,

majd az V. kerület eladta kedvezményes áron, 44 millió forintért Fürstner József fogorvosnak, akit egyébként nemrég a Magyar Sí Szövetség elnökének választottak.

fogorvosnak, akit egyébként nemrég a Magyar Sí Szövetség elnökének választottak. Kertész Balázs – aki ekkor még bőven a Belváros kötelékében áll – 2014-ben tűnt fel a történetben: Fürstner az ő cégébe, a Monavis Consultingba apportálja az ingatlant, cserében résztulajdonos lesz. Fürstner 2016 végén aztán távozott a cégtől.

Ekkora már egyedül Kertész Balázs egyszemélyes cége az ingatlan tulajdonosa.

Az Aulich utcai helyiség adásvételi szerződése (amely Fürstner és az V. kerület közt jött lére) eltűnt az önkormányzat irattárából.

A Transparency International Magyarország évekig pereskedett az önkormányzattal, amely különböző érvekkel próbálta csökkenteni felelősségét az ügyben. A bíróság végül arra kötelezte a kerületet, hogy adja ki a szerződést, erre az eltűnt szerződés előkerült, a Magyar Narancs nyilvánosságra is hozta.

Ebből kiderült, hogy az irodát megszerző fogorvosnak alig kétmillió forintot kell fizetnie az ingatlanért, miután állítólag igazolta, hogy 42 millió forintot ráköltött egy korábban általa bérelt önkormányzati ingatlanra. A hetilap semmilyen dokumentumot nem kapott arról, hogy Fürstner igazolta volna, valóban 42 millió forintot költött a Váci utcai lakásra.

Az Aulich utcai ingatlan mai értéke több száz millió forint. Miközben alig tíz évvel ezelőtt mindössze kétmillió forintot kellett fizetni érte.

Kertész az önkormányzati ingatlanokat kezelő belvárosi vagyonkezelő igazgatóságának éléről csak tavaly távozott, de nagy sebet ez sem ejtett az V. kerület ingatlanprivatizálási kedvén.

Rogán-korszak újratöltve: tízmilliós kedvezmények, pár százezres négyzetméterárak a Belvárosban Önkormányzati ingatlanok eladásáról döntött a Belváros a nyáron, ebből összesen 700 millió forint bevételre számíthatott. Volt olyan kedvezményre jogosult cég, amelyet pár nappal a döntés előtt adtak el.

A gellérthegyi, a Magyar Narancs által lefotózott és részletesen bemutatott pazar ingatlan – ahogy említettük – nincs Kertész nevén, holott az Átlátszó 2016-ban azt írta, hogy Kertész újíttatta fel az akkorra már rossz állapotban lévő villát.

Rejtélyes svájci cég

Az ingatlant ma is birtokló Rezeda 5. Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonosa a Bergavest Aktiengesell­schaft (BA) nevű svájci vállalkozás, amelynek valós tulajdonosa nem ismert, az utolsó látható pont a Mattig-Suter und Partner nevű svájci könyvvizsgáló, tanácsadó, vagyonkezelő. A BA megbízott kézbesítési megbízottja az a Karafiát Ügyvédi Iroda, amely a Kertész nevén lévő Monavis Consulting nevű vállalkozásában is megbízott. Karafiát Katalin Kertész korábbi egyetemi évfolyamtársa, és többször az ő irodája járt el az V. kerület ügyeiben, de kapott megbízást később Rogán minisztériumától is.

Kertésznek az Optenben jelzett lakcíme szintén Svájcban van, az adóparadicsomként elhíresült Zug kantonban.

És ezzel még nincs vége a svájci kapcsolatoknak: amint korábban a 24.hu megírta, egy nagy vagyonok kezelésével és adóoptimalizációval foglalkozó svájci üzletember segített be Rogán Antal feltaláló barátainak, hogy Zug kantonban rejtsék el az uniós pénzzel megtámogatott cégük nyereségét. Meglehet, véletlen, de a pénzt kezelő CEI AG székhelye alig néhány utcára található attól a luxus kategóriás épülettől, ahol Kertész Balázs lakik.

Rogán feltalálótársainak cége Svájcba csorgatta tovább a pénzt Az offshore paradicsomként elhíresült Zug kantonban tüntették el az uniós pénzzel megtámogatott cég nyereségét.

Azt pedig a hvg.hu derítette ki nemrég, hogy Kertész áll a Rogán Antallal közös találmányt jegyző Csík Balázs és Lengyel Csaba tulajdonában lévő Hunguard Kft. korábbi máltai tulajdonosa mögött.

Az átköltöztetett Monavis Consulting tavaly 6,5 millió forint mínusszal zárt, míg az előző két évben 18,2 illetve 15,8 millió forintos veszteséget termelt. A székhelyét szintén a Gellérthegyre helyező Monavis Holding mínusz 3,3 milliós eredményt tud felmutatni 2018-ból, a tavalyi mérlegét egyelőre nem adta le az elektronikus cégbeszámoló szerint, ahogy a gázkereskedelmet megcélzó Monavis Energy sem. 2018-ban ez a cég 3 milliós veszteséget produkált.

A hazai cégadatok alapján a milliós veszteségekkel működő cégeken túl más hazai vállalkozása nincs Kertész Balázsnak, aki ezentúl még a vegyes (állami és magán) tulajdonú MMBF Földgáztároló Zrt. igazgatósági tagja. Nem tudjuk, most mennyit keres, de egy 2016-os közzététel szerint a tagok 170 és 230 ezer forint közötti bért kaptak. Ez az összeg azonban még cégei veszteségeinek konszolidálására sem lenne elég, nemhogy egy budai luxusvilla megszerzésére vagy bérlésére piaci értéken.

Kiemelt kép: Magyar Narancs