Életveszélyes állapotban van a Mammut negyedik emeletéről leugró fiú

Életveszélyes állapotban van az a 25 év körüli fiatalember, aki csütörtök délután leugrott a Mammut II. bevásárlóközpont negyedik emeletéről.

Egy helyszínen tartózkodó olvasónk elmondása szerint a fiatalember egy „Hölgyeim és uraim!” felkiáltást követően vetette a mélybe magát.

Megkerestük a BRFK-t is, hogy megtudjuk azonosították-e már az iratok nélkül megtalált fiatalt, azt a választ kaptuk, hogy továbbra is dolgoznak ezen. Miután több szemtanú is látta, hogy a fiút nem lelökték, hanem önszántából ugrott le, ezért a rendőrség általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az eset körülményeit..

Figyelem! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

Kiemelt kép: Farkas Norbert /24.hu