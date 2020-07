Meghátrál a beruházó, kisebb szállodát építenek Tatán a tiltakozás miatt

Tíz napja tartottak civil tüntetést Tatán az Öreg-tó partjára tervezett 120 szobás hotel ellen, amely a lakosok szerint nem lenne tekintettel a környezetére, méretével pedig örökre megváltoztatná a környék képét.

Most azt írja a hvg.hu, hogy a beruházó Avalon Center Kft. a korábban bemutatottnál kisebb szállodát tervez építeni a tatai Öreg-tó partjára. Korábban az is elhangzott, hogy a beruházást egy, a Hellt is tulajdonló személyek cége húzna fel alig néhány méterre a tó partjától, 24 milliárd forintból.

A civilek állláspontja szerint az Öreg-tó partjának érintett részét eredeti környezetében kellene megőrizni, oda se szálloda, se wellness- és konferenciaközpont ne épüljön. A több mint tízezer tagot számláló Facebook-csoport, a Stop Avalon! Tata civiljei Bándi Gyulától, az ombudsman zöldügyekkel foglalkozó helyettesétől kértek segítséget.

A hvg.hu most azt írja, hogy az építkezést nem halasztják le, de az új épület 5 ezer négyzetméterrel kisebb lesz, és kívülről zöldborítást kap. Az ügyvezető a hvg.hu-nak azt mondta, hogy a szálloda megépítéséhez egyetlen fát sem fognak kivágni, a területet a város felől lehet majd megközelíteni. A beruházó a szabályokat betartva, a civil szervezetek támogatását megszerezve fog dolgozni.

