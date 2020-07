Hadházy Ákost azért is feljelentette a rendőrség, mert egy EU-s zászlót lógatott ki autójából

Hadházy Ákos és Szél Bernadett független képviselők a koronavírus alatt több olyan, a kormány politikája elleni tiltakozáson is részt vettek a Lánchíd budai hídfőjénél, amelyek rendőri intézkedéssel értek véget, és büntetéssel. Ezekről mi is beszámoltunk:

Kétszáz autóval tüntettek a kórházak kiürítése ellen Egy órán át szóltak a dudák a Clark Ádám téren, hogy „a miniszterelnök is meghallja".

A 444.hu most arról ír, hogy a tüntetéssel összefüggő rendőri határozat szerint Hadházyt megbüntették azért is, mert a körforgalomban „a járműve bal hátsó ablakában demonstrációs eszközként egy nagy méretű EU zászlót kilógatva közlekedett”. Sőt, Szél Bernadett munkatársa is azért kapott 150 ezer forintos büntetést, mert a tetőablakon kitartott egy EU-s zászlót.

A 444 azt is írja, hogy messze nem zárult le a dudálós tiltakozók ügye. „Mert nemcsak a kijárási korlátozások megsértése miatt indultak velük szemben eljárások, hanem azért is, mert gyűlésen vettek részt, valamint a KRESZ-szabályok megsértése miatt is.”

A Társaság a Szabadságjogokért és a Magyar Helsinki Bizottság is ingyenes jogi képviseletet ajánlott fel azoknak, akiket megbüntettek ezeken a tiltakozásokon.

