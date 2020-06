Gattyán György már gazdagabb Mészáros Lőrincnél

Tavaly a miniszterelnök veje, Tiborcz István tört be a száz leggazdagabb közé, és mindjárt a lista első harmadába, az idén Vida József, a TV2 tulajdonosa. Csányi Sándor 50 milliárd forintot bukva is a leggazdagabb magyar.

Csak a harmadik helyre elég Mészáros Lőrinc 270 milliárd forintra becsült vagyona a leggazdagabb magyarok százas listáján. A pénteken megjelent, az idén is Szakonyi Péter által szerkesztett kiadvány becslése szerint 26 milliárd forintot bukott a felcsúti milliárdos egy év alatt, miután idegenforgalmi és tőzsdei érdekeltségeit megtépázta a válság előszele (a mérleg készítésekor az április végéig bekövetkezett veszteségeket tudták figyelembe venni). A Hunguest szállodáit március végén átmenetileg bezárták, a dolgozók felét, 800 embert elbocsátottak – igaz, az állami turisztikai ügynökség május végén máris 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással szórta meg Mészáros felújításra váró vidéki szállóit.

A tőzsdei veszteségeket jól jellemzi az Opus Global Nyrt. részvényeinek zuhanása: az árfolyam a tavaly áprilisi 500 forintról márciusban 130 forintig esett. Ettől még a gázszerelőből lett felcsúti sikerember jövője nincs veszélyben, építőipari cégei taroltak a közbeszerzéseken, tavaly több mint 400 milliárd forintnyi rendelésállományt gyűjtöttek be, nem beszélve a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról, aminek összértéke dollárban is kétmilliárd.

Mészárosnál is többet, 50 milliárd forintot veszített Csányi Sándor OTP-vezér, de 310 milliárd forintra apadó becsült vagyonával is megőrizte az egy évtizede elfoglalt vezető helyét.

Mögötte 280 milliárddal már a második Gattyán György. Az erotikamilliárdos vagyonát nem faragta meg a válság, a Docler-csoport konyhájára a legtöbbet továbbra is a felnőtt tartalmat is szolgáltató Jasmin hozza, aminek a napi forgalma eléri a 40-45 milliót, ezzel a 36. leglátogatottabb weboldal a világon. Gattyán ambíciói azonban túlmutatnak a pornóiparon, nemrég például a Kodolányi János Egyetem tulajdonosa lett.

Az első tízben tektonikus változások nem történtek, kizuhantak Demján Sándor örökösei, és berobbant Jellinek Dániel, aki követhetetlen tempóban vásárol az ingatlanpiacon, nemrég nála landolt Tiborcz István részesedése a turisztikai támogatásokkal kitömött Appenin Nyrt.-ben, de az övé lett a múlt évben a Gellért Szálló, a Sofitel Budapest szálloda és a Duna Plaza is. A Jellinek-féle Indoteké most már több mint húsz bevásárlóközpont, ezzel az egyik legnagyobb kiskereskedelmi lánc birtokosa. A terjeszkedés forrásaira nem világít rá a kiadvány, csak felvillan az Indotek kisebbségi tulajdonosa, a Jellineknél is jobban háttérbe húzódó amerikai Bohemian Group. Mindenesetre a még mindig csak 43 éves vállalkozó egy év alatt 65,5 milliárdról 115 milliárdra gyarapította vagyonát, pedig 2017-ben még nem is szerepelt a százas listán.

A fő vesztes a top tízben Bige László, aki riválisánál, Csányi Sándornál is többet, 58 milliárd forintot bukott el tavaly, ráadásul az ügyészség börtönnel fenyegeti a műtrágyakirályt, akinek a két éve még 220 milliárd forintra becsült vagyonát most már csak 112 milliárdra taksálják.

Jellinekhez hasonló bravúrt csak egy másik, korábban Mészáros Lőrinc oldalán a szállodaiparban mutatkozó milliárdos, Jászai Gellért tudott bemutatni, aki kiszállt a Mészáros-féle Opus Global Nyrt.-ből, átnyergelt az informatikára, és az egekig pörgette a 4iG Nyrt. forgalmát. Jászai egy év alatt megduplázta a vagyonát, tavaly épp csak felfért a listára 97.-ként, most pedig 20 milliárd forinttal már a 65. helyen van, megelőzi például a Molt irányító Hernádi Zsoltot.

Tiborcz után a NER főbankára a „meglepetésember”

A miniszterelnök veje, Tiborcz István őrzi tavaly megszerzett 32. helyét, és a vagyonát is. Akkor 35 milliárd forinttal a legifjabbként tört be a multimilliárdosok klubjába, annak is rögtön a felső harmadába. Idén ugyanezt a bravúrt Vida József hajtotta végre, aki tavaly még nem szerepelt a listán, az idén viszont megérkezett rögtön Tiborcz mögé, a 33. helyre. A civilben konyhaművész, kutya- és lovasfan Vida a NER főbankára, gondjaira bízták a Takarék csoportot, aminek többsége lassan az ő és Gál Miklós (Mészáros Lőrinc fő cégének vezérigazgatója) kezébe csusszant át. Az immáron 35,5 milliárdos vagyonnal rendelkező Vida tavalyi legnagyobb attrakciója azonban az volt, hogy arcát adta a megboldogult Andy Vajna TV2-jének megszerzéséhez, holott az üzlet főszereplője, egy bizalmi vagyonkezelő, e konstrukciónak pedig éppen az a lényege, hogy nem feltétlenül tudni, kinek a rendelését hajtja végre.

A top százba idén rajta kívül hárman kerültek be

a 45. helyre Rencsár Kálmán 29 milliárd forinttal,

29 milliárd forinttal, a 86. helyre a Szeivolt család 14,2 milliárddal,

család 14,2 milliárddal, a 92. helyre pedig a kiadványban csak B. néven emlegetett kommunikációs guru 11,2 milliárddal.

Utóbb megtiltotta a róla szóló szócikk közlését, de aligha lehet szó másról, mint Balásy Gyuláról, az ő két érdekeltsége nyeri menetrendszerűen a kormányzati kommunikációs tendereket.

A másik két újonc az építőiparból érkezett. Rencsár a Soltút Kft.-vel robbantott kasszát, amely az utóbbi két évben több mint 15 milliárd forint adózott nyereséget hozott össze. Mostanában már 40-60 milliárdos útépítési megrendeléseket nyernek, és a Soltút építheti a debreceni BMW-gyár úthálózatát is. A Szeivolt család Épkar Zrt.-je is olyan hatalmas megrendelések részese, mint a dubaji expó pavilonjának építése a győri milliárdos, a listán 53. Paár Attilával.

A sorban egyetlen női név olvasható: az ingatlanfejlesztésben utazó Schmidt Mária kurzustörténész és családja a 21. helyen áll 59 milliárdos vagyonnal.

Eltűnőben

Demján Sándor örökösei a tavalyi listán még 190 milliárd forinttal a negyedik helyen szerepeltek, egy év alatt azonban 80 milliárddal apadt a vagyonuk, ezzel kicsúsztak az első tízből.

Andy Vajna örökösei pedig teljesen eltűntek a toplistáról, noha tavaly még 41 milliárddal a 30. helyen virítottak. A fő örökösként elkönyvelt Vajna Tímeát azonban nem jegyzik, a nagyobb vagyondarabokból a kereskedelmi tévé az említett Vida Józsefé lett, az évi tízmilliárdos nagyságrendű profitot termelő kaszinók pedig a miniszterelnök barátjánál, Garancsi Istvánnál és Habony Árpád bajtársánál kötöttek ki. Garancsi egyébként a 15. a listán 67 milliárd forinttal, de ebbe még nem számították bele az öt kaszinókoncessziót, mert csak nemrég került nyilvánosságra a Las Vegas Casino Zrt. tulajdonosváltása.

A kormányfővel folytatott háborút feladó oligarchák nem lettek földönfutók: Simicska Lajos még mindig 27 milliárd, egykori üzlettársa, Nyerges Zsolt pedig 34 milliárd forint felett diszponál, utóbbi még gyarapodott is az elmúlt évben.

Bent maradt az elitben Váradi József, a Wizz Air alapító-vezérigazgatója, de éppen csak. A tavaly még 33,5 milliárddal a felsőházban jegyzett üzletember vagyona a légiipar válsága miatt 11 milliárdra csökkent a becslés szerint, ami az április végéig bekövetkezett veszteségeket vette figyelembe.