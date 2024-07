„Menekülj” – írják a kommentelők a férfinak, akit leüvölt a barátnője egy videón

Megdöbbentő videó terjed az interneten egy repülőtéri incidensről. A floridai Fort Lauderdale repülőtér várótermében rögzítették a felvételt, amely a Redditre került fel, onnan pedig a bulvároldalakra. A videón egy pár veszekedése látható (illetve leginkább hallható).

A jelenlevők kellemetlen pillanatokat élhettek át, amikor végig kellett hallgatniuk, ahogy a nő torkaszakadtából üvölti, hogy gyűlöli a barátját, aki „segglyuk”, „lúzer”, és a legretardáltabb ember, akivel életében találkozott.

Párja eközben kapucnis pulóverét a fejére húzva ül, és a padlót bámulja. A nő egy ponton a váróterem sokkolt közönsége felé fordul, és közli velük, hogy törődjenek a saját dolgukkal.

A videó végén a férfi biztonságiakkal beszél, hallható, amint azt mondja, hogy a nagyon feszült állapotban vannak.

A Redditen a szokásos viccelődés és a férfinak írt jótanácsok – miszerint mielőbb meneküljön ebből a kapcsolatból – mellett arról írnak a kommentelők, hogy érzelmi bántalmazást láthatunk, és „senki sem érdemli meg, hogy így bánjanak vele”. Többen aggodalmukat fejezték ki a nő mentális állapota miatt.

NEW: Woman has a brutal MELTDOWN screaming at her boyfriend in the airport

This happened in the waiting area of Fort Lauderdale Airport, Florida

‘You dumbf****! Because of you. Like literally because of you. You are the most r******* person I have ever met in my life’

The… pic.twitter.com/oEkdc0CwK0

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) July 12, 2024