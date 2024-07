Veszett fókák támadnak a dél-afrikai strandolókra

Sorozatban támadnak fókák a fokvárosi tengerpartok látogatóira – írja a Live Science. A jelenség hátterében egy veszettségjárvány kitörése áll.

A dél-afrikai medvefókák (Arctocephalus pusillus) néhány évvel ezelőtt kezdtek különösen viselkedni. 2021-ben látványosan megnövekedett az emberekre támadó fókák száma, ami egyértelműen arra utalt, hogy a szokásosnál agresszívabbak lettek. 2022-ben több példányt is befogtak és megvizsgáltak a tudósok, azonban veszettségre nem tesztelték őket, mivel ez a betegség nagyon ritkán fordul elő fókáknál. A támadások mögött álló vírus jelenlétére csak idén derült fény, miután az egyik fóka három szörföst is megharapott az egyik tengerparton.

Az eset után négy fókát is megvizsgáltak, közülük három tesztje pozitív lett veszettségre. Azóta pedig már összesen 11 fókának lett pozitív a veszettségtesztje a Dél-afrikai Köztársaság fővárosában. A szakértők ennek fényében úgy vélik, a világ első tengeri emlősöket érintő veszettségjárványával állnak szemben.

A dél-afrikai medvefókák jellemzően játékosan viszonyulnak az emberekhez, a betegség hatására viszont furcsán és agresszívan kezdenek viselkedni. A veszettség egy veszélyes vírusos megbetegedés, amely elsősorban nyál, vagyis állati harapások útján terjed, és az idegrendszert támadja. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint számos tünete lehet, köztük láz, fájdalom, illetve égő, bizsergő érzés a seb körül. Gyors orvosi beavatkozással a betegség kezelhető, ám ennek hiányában végzetes.

Tudomásunk szerint bármely emlős elkaphatja a veszettséget, azonban a fókáknál meglehetősen ritkán fordul elő: utoljára 1980-ban jegyeztek fel a betegséget terjesztő fókát. Éppen ezért a tudósok nem tudják megmondani, hogyan üthette most fel a fejét ez a kórság köreikben, de jelenleg is azon dolgoznak, hogy választ találjanak erre a kérdésre. Emellett azt is ki akarják deríteni, hogy mennyire terjedt el a helyi populációban, illetve hogy átterjedt-e már más fajokra is, mint például a nagyfogú tömpeujjú-vidrákra (Aonyx capensis).