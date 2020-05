„Ha a nappalosnak jut, az éjszakásnak nem” – Nyíregyházán kórházi maszkhiányról számolt be az RTL Híradó

Lejárt szavatosságú maszkok, és kevés mennyiség – erről számolt be az RTL Híradónak a Nyíregyházi Jósa András Kórház egyik dolgozója. Mint elmondta, megtörtént, hogy összesen 12 darab maszkot biztosítottak hétvégére a koronavírus elleni védekezésben, aminek az lett a következménye, hogy „vasárnap a nappalosnak jutott, az éjszakásnak nem”. Ezentúl a forrás azt is elmondta, hogy a dolgozóknak megtiltották a kórházzal kapcsolatos közösségi oldalon történő posztolás, ha ezt megszegik, akkor abból akár elbocsátás is lehet.

Minderre az EMMI úgy reagált: minden kórház többre hétre elegendő védőeszközzel rendelkezik. Ugyanakkor a nyíregyházi problémát elismerték, de hozzátették, már orvosolták azt.

Kiemelt kép: Marjai János /24.hu