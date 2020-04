Orbán Viktor: Laboratóriumként tekintek Ausztriára

Nem a legjobb hír azzal kezdeni egy interjút, hogy továbbra is nagyon keveset tudunk erről a vírusról, de hát ez az igazság, ilyenkor az ember alapvető ösztönei lépnek életbe, amikor az ember nem ismer valamit, akkor óvatos, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában péntek reggel.

– fogalmazott a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy nyugati szomszédunknál már elkezdik feloldani a korlátozásokat.

Szeretné, ha visszatérne az élet, de nem meri azt mondani egyelőre, hogy lazítsunk. Mint fogalmazott,

A járvány felkészülésében szerinte az a legfontosabb, hogy reméld a legjobbat és készülj a legrosszabbra.

A kórházi ágyak felszabadításáról Orbán Viktor azt mondta,

mint a tánctanórán, menjünk vissza a kályhához és idézzük vissza, mit miért csinálunk. Azért védekeztünk hetek óta az egész országban gőzerővel, hogy lassítsuk a járvány terjedését, hogy közben felkészítsük az egészségügyi rendszert arra, hogy tömeges megbetegedések esetén is minden beteget el tudjunk látni. A vírust nem tudjuk megölni, de a kórházainkat elkezdtük felkészíteni. Elegendő eszköz a békeidők szükségleteihez képest volt, az új eszközöket is be kellett szerezni, légihidat építettük ki és felhalmoztuk a szükséges eszközöket. Azon dolgoztunk, nekem is minden munkapercemet ez vitte el, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetére is legyen elég ágy, lélegeztetőgép és dolgozó ott ahol arra szükség van.