Biden szerint a Hamász vezetőjének megölése után ideje lenne beszélni a háború befejezéséről

Az iszlamista Hamász palesztin szervezetet vezető Jahja esz-Szinvár halála lehetőséget nyit megteremteni a terrorszervezet nélküli Gázát – jelentette ki Joe Biden amerikai elnök csütörtökön.

Joe Biden úgy fogalmazott, hogy ez egy „jó nap Izrael, az Egyesült Államok és a világ számára”, valamint közölte, hogy telefonon gratulál Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek és Izrael más vezetőinek, akikkel szeretne beszélni a túszok kiszabadításához vezető útról és a háború befejezéséről „egyszer és mindenkorra”.

Az elnök egyben azt hangoztatta, hogy Izraelnek minden joga megvan a Hamász katonai szervezetének és vezetőinek megsemmisítéséhez, és úgy vélte, hogy a palesztin szervezet ma már nem lenne képes még egy, a 2023 október 7-ihez hasonló támadás végrehajtására.

Jake Sullivan, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadója újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Szinvár olyan hatalmas akadály volt a béke előtt, amely most elhárult.

Amerikai védelmi illetékesek csütörtökön arról is beszámoltak, hogy Lloyd Austin védelmi miniszter a NATO miniszteri ülése közben értesült az izraeli katonai akcióról és Szinvár haláláról, valamint azt is hozzátették, hogy az izraeli fél tájékoztatta a Pentagont, amihez fotókat is mellékelt.

Mike Johnson, az amerikai képviselőház republikánus elnöke úgy fogalmazott, hogy „az izraeli hadseregben szolgáló bátor férfiak és nők most ismét igazságot szolgáltattak”. A politikus arra szólította fel a Biden-Harris adminisztrációt, hogy ezt követően Izraellel közösen dolgozzon azon, hogy a lehető legnagyobb nyomást fejtse ki – szavai szerint – a „kígyó fejére: Iránra”.

A Hamász amerikai túszainak családjait tömörítő szervezet közleményt adott ki, amiben azt írták, hogy ezt a lehetőséget minden félnek meg kell ragadnia és tárgyalások útján, vagy más eszközzel, de ki kell szabadítani azt a 101 embert, köztük 7 amerikait, aki tavaly október 7-e óta fogoly a szélsőségesek kezében.

