Börtönbe csukták az újpesti amfetamin nagykereskedőt

Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság azt az újpesti férfit, akinek csaknem tíz kiló amfetamint találtak a kocsijában néhány nappal ezelőtt.

A megalapozott gyanú szerint a férfi tavaly decembertől az elfogásáig amfetamin nagykereskedelemmel foglalkozott Budapesten. Az ismeretlen forrásból származó kábítószert és annak kisebb adagokban történő előkészítéséhez szükséges eszközöket a IV. kerületi tartózkodási helyén tárolta, majd eladta.

A kocsiban talált 28 milliót taksáló drog mellett még egy kilogramm amfetamint, 31 gramm kábítószergyanús növényi törmeléket, valamint a drog adagolásához használt eszközöket, valamint több mint ötmillió forintot és valutát is találtak a rendőrök a férfinál tartott házkutatás során. A drogkereskedő akár 20 évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető. A férfi nem a bejelentett lakcímén lakott, tényleges tartózkodási helyét pedig nem jelentette be.

A nyomozás jelenleg kezdeti szakaszban van. A tényállás teljes körű tisztázása érdekében a kábítószer beszerzési forrásának, a fogyasztók és a terjesztők személyének felderítése, valamint további nyomozási cselekmények elvégzése szükséges. Alappal lehet tartani attól, hogy a gyanúsított a még ki nem hallgatott személyek befolyásolásával, vagy tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével a nyomozás megnehezítésére, vagy meghiúsítására törekedne, illetve újabb bűncselekményt követne el.

De az is feltehető, hogy a bűncselekményért kiszabható büntetés mértéke miatt megpróbálna elszökni vagy elrejtőzni a hatóságok elől. Mindezek miatt a bíróság elrendelte a büntetett előéletű férfi letartóztatását. A végzés nem végleges.