Kilépés, feljelentés, pénzbüntetés – eldurvult a Jobbik belső konfliktusa

A budapesti elnök otthagyta a pártot, de a hátországban is súlyos konfliktusok zajlanak.

Kilépett a Jobbikból és a párt frakciójából Bencsik János, a volt budapesti elnök független képviselőként folytatja a parlamentben. A politikus azzal magyarázta döntését, hogy Jakab Péter január végén megválasztott pártelnök egy frakcióülésén azt mondta, a továbbiakban nincsen szükség nemzet- és emlékezetpolitikai témákra, mert ezek megosztóak és akadályozzák, hogy a Jobbik megfeleljen a baloldali szavazók igényeinek.

A párt közleményben reagált:

A Jobbik elnöksége tudomásul vette Bencsik János döntését. Ahogyan Jakab Péter kongresszusi beszédében elmondta, lesznek olyanok, akik más utat fognak választani. A Jobbik a zászlót viszi tovább, hogy 2022-ben Magyarországot felszabadítsuk az Orbán-rezsim alól. Bencsik Jánosnak sok sikert kívánunk, mandátumának sorsát a lelkiismeretére bízzuk.

A kongresszuson alelnöknek jelentkező Bencsik azok között volt, akiket árulónak nevezett a Jobbik-elnök az azóta kiszivárgott kongresszusi beszédében. A pártot elhagyó Bencsik szerint Jakab Péter egy összeesküvés-elméletet vázolt fel, amikor árulónak bélyegezte a párt leköszönő elnökségét, országos választmányát és számos munkatársát.

A kongresszus mindenesetre Jakab teljes győzelmével végződött, csak az ő embereit szavazták meg a küldöttek alelnöknek. Azonban a párt belső konfliktusa folytatódni látszik, amire egy másik ügy is bizonyíték, ami rendőrségi feljelentésbe torkollott.

Kiszivárogtatott chatelés

Egy, a birtokunkban jutott feljelentés szerint egy kiszivárgott chat miatt áll a bál a Jobbikban. Hét fiatal jobbikos – közülük többen az előző választásokon jelöltekként indultak, de a szélesebb nyilvánosságban nem ismertek –, illetve a párt mellett dolgozó került bajba, mert egy csoportos beszélgetésben Molnár Enikőt gyalázták, aki Jakab személyi asszisztense.

A chatelésről képernyőfotók szivárogtak ki, és rövid idő alatt a párton belül szinte mindenkihez eljutott a hírük. Ami összeköti a chatelőket, hogy többen azon politikusok – Bana Tibor és Stummer János – mellett dolgoztak, akikről azt mondta Jakab a kongresszuson, hogy nem bízik bennük. Jakab a „Szávay-klán” tagjainak nevezte őket, vagyis olyanoknak, akik Szávay István befolyása alatt vannak, és az ő elnökké választása ellen dolgoztak. Szávay István korábban azt mondta, nincs semmiféle klán, ő is Jakabot támogatja, csak az nem tetszett neki, hogy az elnök az alelnökeit is maga akarta megnevezni ahelyett, hogy a kongresszus döntsön róluk.

A levélben az olvasható, hogy a chatelőkkel szemben a párton belül eljárás indult, Jakab Péter többekkel személyesen is beszélt. Voltak, akiknek megszűnt a munkaviszonyuk, mások komoly pénzbüntetéseket kaptak: egy jobbikost 600 ezer forintra büntettek, egy másikat hat havi önkormányzati képviselői tiszteletdíjának megfizetésére köteleztek. Bana Tibor viszont ragaszkodott munkatársához, akinek így az irodaházi belépőkártyáját vonták be, amivel ellehetetlenítették a munkavégzését.

A feljelentés szerint ezek mind olyan jelentős érdeksérelmek, amiket az okozott, hogy valaki megszerezte a beszélgetésről a képernyőfotókat, és azt eljuttatta a pártelnökhöz, ezért azt várják a feljelentéstől, hogy a rendőrség nyomozza ki, hogyan történhetett meg ez.

Sokakkal beszéltünk a párton belül, de senki nem állt elő azzal, ki lehetett a szivárogtató. Az viszont világos, hogy mindez a Jakab Péter elnökké választása utáni személyi konfliktusok lecsapódása.

Egy háttérbeszélgetésen Jakab is elismerte, hogy vannak bajok házon belül, de azt mondta, mindenki tiszta lappal indul nála, még ha vannak is benne tüskék. A személyi problémák szorosan összefüggnek azzal, hogy az országos elnökségen múlik például az, a következő országgyűlési választás előtt ki, hová kerül egy listán, így személyes egzisztenciák sorsa is a tét. Ideológiai szinten pedig abból lehetnek gondok, hogy Jakab kijelentette, valamilyen formában össze kell fogni más pártokkal, ő Gyurcsány Ferenc pártjától akarja csak távol tartani a Jobbikot.

„Szervezeti és strukturális átalakítások”

A kilépő Bencsik egyenesen úgy fogalmazott, hogy Jakab Péter és Gyöngyösi Márton elnökhelyettes politikai bosszú hadjáratot hirdetett, sokakat el is küldtek a pártból. Érdeklődtünk erről a Jobbik sajtóosztályától, de sem erre, sem a kiszivárgott beszélgetésről szóló kérdéseinkre nem kaptunk érdemi választ, mindössze a következő semmitmondó nyilatkozatot:

A Jobbikban szervezeti és strukturális átalakítások zajlanak a párt megújítása érdekében.

Amit tudni lehet, hogy a sajtófőnöki poszton a korábbi Hír Tv-s Farkas Krisztina váltotta Burik Anettet. Utóbbiról a kongresszuson azt mondta Jakab, zsarolta őt, hogy a Fideszhez visz ki belső információkat, amennyiben nem tarthatja meg a posztját. Mint ebből és a feljelentésből is látszik, egyelőre nem a frontpolitikusok között, hanem a hátországban csúcsosodik a konfliktus. Bencsiken kívül más nem jelezte egyelőre, hogy kilépne a pártból – igaz, a sor már így is elég hosszú azokkal együtt, akik a ciklus elején a Mi Hazánk megalapításában vettek részt, és azóta függetlenként politizálnak a parlamentben.

Stummer János azt mondta nekünk, ő továbbra is támogatja az elnököt, és nem akar kilépni a pártból.

Ez a csúnya ügy rám és Jakab Péterre tartozik, nekünk kell ezt megbeszélnünk egymással

– kommentálta az országgyűlési képviselő az elnök kongresszusi beszédet. A chatügyről pedig azt közölte, hogy lezártnak tekinti, mert a hozzá köthető érintett már nem dolgozik neki.

Bana Tibort is kerestük, de a cikkünk megjelenéséig nem válaszolt kérdéseinkre.

Kiemelt kép: Bielik István / 24.hu