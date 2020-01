Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2020. január 28., kedd

Friss hírek:

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

Budapest

Közúti információk:

Lezárták a VII., Dob utcát az Izabella utca és a Vörösmarty utca között építkezés miatt.

az Izabella utca és a Vörösmarty utca között építkezés miatt. Nem működnek a jelzőlámpák a IX., Ecseri úton az Epreserdő utcánál.

BKK:

A 181-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Közterületfenntartó Zrt. megállót.

Mai időjárás:

Borult lesz az ég.

Többfelé várható zápor, zivatar.

4 és 11 fok között alakul a nappali hőmérséklet.

Részletes időjárás-előrejelzés

Névnapok:

Károly

Karola

Deviza középárfolyam:

EUR 337,16

337,16 USD 305,9

305,9 CHF 315,33

315,33 GBP 400,64

+1:

Angolul is megjelent Szabó Magda Abigélje, a New York Times is olvasásra ajánlja