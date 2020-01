Megvédi a pártból kizárt MSZP-s képviselőt Törökbálint fideszes polgármestere

Törökbálintot meglehetősen különös politikai helyzet alakult ki, miután – a 444 tegnapi cikke szerint- a város fideszes polgármestere és az egyik MSZP-s képviselő egy követ kezdett el fújni. Az októberi választáson a polgármesteri címet ugyan a fideszes Elek Sándor nyerte el, de a testületben az ellenzéki pártok kerültek többségbe. Képviselői helyet szerzett négy civil, egy momentumos, egy LMP-s és egy szocialista képviselő, velük szemben pedig a polgármesterrel együtt öt Fidesz-KDNP-s ül.

A lap szerint ebben a helyzetben a polgármesternek és az ellenzéknek kompromisszumra kellene jutnia, ha működtetni szeretnék a várost, ami azt is jelenti, hogy az ellenzék és a civilek egy fideszes városvezető mellett is átvihetnének számos számukra fontos ügyet. Csakhogy az MSZP helyi elnöke, Szentmiklósi-Tóth Tamás a választást követően, mint szocialista képviselő fizikailag is átült a politikai ellenfeleihez, és rögtön az első ülésen a fideszes polgármestert támogatta szavazataival. Így a testület felállása 7-5-ről 6-6-ra módosult, patthelyzet alakult ki. Az új testületben Szentmiklósi-Tóth számos ellenzéki javaslatot a Fidesszel közösen leszavazott, illetve tartózkodásával megakadályozott. Például nem támogatta azt az ellenzéki beadványt, ami szorgalmazta, hogy a város működjön átláthatóbban, tehát a települést érintő összes szerződés, a vagyonnyilatkozatok, a pályázatok, amiken Törökbálint elindul és közérdekű adatigénylések legyenek nyilvánosak. Azt viszont megszavazta az MSZP-s politikus, hogy a polgármester fizetését emeljék meg.

Miután a történet nagyobb nyilvánosságot kapott, Szentmiklósi-Tóth Andrást kizárták az MSZP-ből. A 444.hu most viszont arról tudósít, hogy Törökbálint fideszes polgármester kiállt a kizárt MSZP-s mellett

Az előző ciklus 5 évében dr. Szentmiklósi-Tóth Tamással – mint ahogyan az eddigi képviselők nagy többségével – jó személyes és munkakapcsolat alakult ki, a város fejlődésének mindent felülíró érdekében a fajsúlyos kérdésekben együttműködtünk, a kardinális irányvonalaknál soha nem merülhetett fel az, ki melyik pártnak, pártszövetségnek a tagja. Dr. Szentmiklósi-Tóth Tamás a Pénzügyi és Jogi Bizottság elnökeként munkáját lelkiismeretesen, nagy közmegelégedés mellett végezte. Azon ritka esetekben, mikor véleményünk nem egyezett, saját álláspontját határozottan képviselve, a kezdeményezéseinket nem támogatta. Mindezeken felül szakmaisága megkérdőjelezhetetlen, adóügyi szakértő, valamint szakjogász végzettséggel rendelkezik. Tudására és városunk iránti elkötelezettségére a továbbikban is számítunk – attól teljesen függetlenül, hogy mely pártnak tagja.

Kiemelt kép: Google/Lehman Jefte