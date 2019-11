Orbán: 2021-re Törökországból is érkezhet hozzánk gáz

Budapestre látogatott és Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyalt Recep Tayyip Erdogan török elnök. Az elnök látogatása miatt Budapest szinte teljesen megbénult, a város több pontját teljesen lezárták. A két ország közötti megállapodásokat, majd az azokat követő sajtótájékoztatót a Várkert Bazárban tartották.

Erdogan török elnök és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója Közzétette: 24.hu – 2019. november 7., csütörtök

Először is, hogy miért zárták le fél Budapestet:

Egy levéltári megállapodás

egy szándéknyilatkozat postai együttműködésről,

egy szándéknyilatkozat együttműködésről családügyi kérdésekben,

egy oktatási megállapodás,

egy kulturális megállapodás,

egy közúti, fuvarozási megállapodás,

egy szándéknyilatkozat a stipendium hungaricum programról

egy szándéknyilatkozat űrkutatási kérdésekről,

egy szándéknyilatkozat diplomáciai együttműködésről,

és egy politikai nyilatkozat

született meg a két ország között. A legutólsót Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan írták alá, előbbieket minisztereik.

„Erdogan az ördög megtestesítője” Magyarországon élő kurdokat kérdeztünk arról, mit szólnak a török elnök budapesti látogatásához.

Orbán Viktor azt mondta, hogy 2013-ban Ankarában kötötték meg a megállapodást a legfelsűbb szintű stratégiai együttműködésről, amiben kikötötték, hogy minden évben találkoznak. Ezután elmondta ugyanazt, amit már Putyin elnök látogatásán is, hogy Magyarország a Berlin-Moszkva-Ankara háromszögben fekszik, erre utalva megjegyezte, hogy a német külügyminiszter is nemrég járt Magyarországon.

Törökország nélkül nem lehet megállítani az Európába irányuló migrációt.

A miniszterelnök szerint a magyar külpolitikai gondolkodás ebből a mondatból indul ki. Elmondta, hogy Törökország a NATO második legnagyobb hadseregével rendelkezik, ezért más ligában foglal helyet, mint Magyarország, ezért törekszenek a hadiipari együttműködésre, ami megindult és jó ütemben halad.

A miniszterelnök elmondta, hogy a törökökkel olyan közös programjaink vannak Afrikában, amelyekről eddig soha nem beszéltek. Kenyába küldtünk például orvosmissziókat, de Ghánának is vízügyi segítséget fogunk nyújtani a jövőben. Azt is elmondta, hogy kétszáz millió dolláros keretet nyitottak az Exim Banknál török projektek finanszírozására.

Orbán beszámolt arról is, hogy hamarosan létrejön a Törökországból Közép-Európába irányuló gázvezeték, 2021 végére ezen az ágon is érkezhet Magyarországra gáz.

Erdogan elmondta, hogy 15 üzletember érkezett Törökországból, hogy a sajtótájékoztató után részt vegyenek egy közös tárgyaláson. Arról is beszélt, hogy a Gül Baba türbéje elkészült, sok a látogató is, és a Maarif török iskolában is hamarosan megkezdődik az oktatás.

A török elnök arról is beszélt, hogy elszomorítja, hogy egyes szövetségeseik együttműködnek a terrorszervezetekkel, és tárgyalnak velük, de korábban megköszönte Magyarországnak a támogatást a békefenntartással kapcsolatban is. Terroristák alatt Erdogan a kurdokat érti, akiknek a szélsőbaloldali szervezetei valóban terrorszervezetként vannak számontartva Európában. Később arról is beszélt, hogy Törökország nem bírja már a menekültekkel kapcsolatos költségeket, és az Európai Unió hiába ígért meg összesen hatmilliárd eurót, csak hármat utaltak el.

Végül Erdogan megköszönte, hogy Magyarország tagja a Türk Tanácsnak, és örömét fejezte ki, hogy már irodája is van a tanácsnak Budapesten.

Elsőként az MTVA kérdezhetett, ők arra kérdeztek rá, hogy ha nem kap pénzt Törökország az EU-tól, engedik-e nyugat felé elindulni a menekülteket. Erdogan gyakorlatilag azt mondta, hogy nem, de ők sem bírnak el akármit. Orbán erre azt mondta, fölösleges izomkodás nélkül ki meri jelenteni, hogy Magyarországnak vannak határai, és képes is azt megvédeni.

Másodikként az Origo is kapott lehetőséget, hogy a miniszterelnök alá kérdezzen, ők arra voltak kíváncsiak, mit szól Orbán a hírhez, hogy Várhelyi Olivér mégis a bővítési portfóliót kaphatja az új Bizottságban. Orbán szerint ez a leghálátlanabb portfólió, mert az EU szenved, hogy bárki belépésére igent mondjon.