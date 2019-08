Orbán izomból futott neki a történelem szövetének

Angela Merkel Sopronba látogatott, ahol a falak és kerítések európai nagykövetével, Orbán Viktorral találkozott. Feszült itt némi ellentét, amelyet nem sikerült feloldani.

A Páneurópai Piknik, amelynek harmincéves évfordulóját ünnepelte a két kormányfő, a határok lebontásáról szólt, ami némileg eltér Orbán Viktor narratívájától, ezt a logikai feszültséget pedig a miniszterelnök nem is igazán tudta feloldani. Azt mondta az evangélikus mise előtt elmondott beszédében, hogy Európát ma újra kell egyesíteni, továbbá:

Ez egy zavarbaejtő logikai mutatvány, mert ha nemzetállamokban gondolkodunk, az egységes Németország sem volt mindig egységes Németország, és nem csak a kelet-nyugati felosztás idején nem volt az. Németország bizonyos tekintetben a nemzetállamok ellenében lett szövetségi köztársaság, és ennek az alakulásnak egy állomását ünnepeljük most. Orbán Viktor viszont képtelen ellépni a nemzetállamok üzenetétől, ami, ugyebár, egy rendkívül pragmatikus pontja a politikájának: ha a nemzetállamoknál van a hatalom, akkor nála, mint miniszterelnöknél is van hatalom. Ha nem a nemzetállamoknál van, akkor nála sincs.

Vannak persze ezzel kapcsolatban is ellenérvek. A Guardiannak a találkozó előtt Nagy László, a Páneurópai Piknik egyik szervezője, jelenleg fideszes önkormányzati képviselő azt mondta, szerinte minden összehasonlítás fals az akkori fal és Orbán kerítése között, márpedig azért, mert az a fal megosztott egy nemzetet, ezt a kerítést pedig egy demokratikusan megválasztott kormány húzta fel a védelmünkre. Ebbe az értelmezésbe csupán annyi rondít bele, hogy a kelet- és nyugat-németek is meg tudták volna indokolni a fal létezésének okát azzal, hogy a Szovjetunió és a kommunizmus vagy a nyugati imperializmus befolyásától védi meg az állampolgáraikat. És sok tekintetben még mindig igaz, hogy nem feltétlenül érzi magát egy nemzetnek a keleti és a nyugati tartományokban lakó polgárság.

És akkor a nemzetállamok, mint a természetes rend elképzelésével kapcsolatban még nem is beszéltünk Orbán legfontosabb európai szövetségeséről, Matteo Salviniről, aki a migránsok előtt épp az Olaszországon belüli, észak-dél ellentétre feszült rá, hiszen ez a Liga létrejöttének az alapja is. Márpedig Olaszország abban az értelemben nemzetállam, ahogy Orbán Viktor ezt a kifejezést használja.

Orbán látszólag egyszerűen oldotta fel ezt a feszültséget.

Azért bontottuk le 30 éve a határkerítést a kelet-németek előtt, hogy szabadon és biztonságban élhessenek, most pedig azért épített Magyarország a déli határain kerítést, hogy ugyanezek a kelet-német emberek továbbra is szabadon és biztonságban éljenek. Mi a németek várkapitányi teendőit látjuk el a déli végeken. Saját pénzen tesszük, mondjuk, küldhetnének bőkezűbb muníciót is