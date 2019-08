Orbán: A magyar demokráciát féltő véleményeket nem vesszük figyelembe

A magyar demokráciát elmarasztaló véleményeket politikailag elfogultnak tekintjük, gyakran tényekkel sem támasztják alá ezt a bírálatot a megfogalmazói, ezért nem is nagyon vesszük figyelembe

– fogalmazott Orbán Viktor kormányfő azon a nemzetközi sajtótájékoztatón, amelyet Angela Merkel német kancellárral közösen tartott abból az alkalomból, hogy Merkel a Páneurópai Piknik 30. évfordulója alkalmából hazánkba látogatott, közös istentiszteleten vettek részt az országvezetők, majd utána munkaebéden vettek részt.

A Páneurópai Piknik 30. évfordulója alkalmából ökumenikus istentiszteleten beszédet is mondanak.

Orbánt a német RTL újságírója kérdezte arról, hogy Európából sokan bírálják a demokrácia gyengítése, a tudományos világ elleni intézkedései miatt. Erre reagált a fenti módon Orbán, hozzáfűzve, hogy arra biztatott minden külföldit, jöjjenek Magyarországra, gyűjtsenek tapasztalatot, nézzék meg szemükkel az országot. Mi másképpen rendezzük az életünket, mint a németek, franciák, szerbek, oroszok – példálózott a magyar miniszterelnök. Jó okunk van arra, hogy folytassuk mindazt, amit elkezdtünk – zárta rövidre a választ Orbán.

A német közszolgálati televízió, a ZDF sem bánt kesztyűs kézzel Orbánnal (nem úgy a magyar média részéről kérdezési lehetőséget kapó MTVA és Magyar Nemzet), szóba hozták, hogy jó ideje van ellentét a német és a magyar kormány között migrációs ügyben.

Merkel szerint fair egyezményeket kell kötni azokkal az ázsiai és afrikai országokkal, ahonnan elindulhatnak menekültek. Az egyezmények segítenek abban, hogy ezek az emberek ott maradhassanak, ott maradjanak a hazájukban.

Orbántól azt kérdezte a ZDF, hogy mit mond azoknak a kelet-németeknek, akiket 30 éve átengedett Magyarország a határon, lebontva a kerítést, most pedig határkerítést épít Magyarország a szegényebb országokból jövő menekültek ellen.

Orbán azt válaszolta, hogy

azért bontottuk le 30 éve a határkerítést a kelet-németek előtt, hogy szabadon és biztonságban élhessenek, most pedig azért épített Magyarország a déli határain kerítést, hogy ugyanezek a kelet-német emberek továbbra is szabadon és biztonságban éljenek. Mi a németek várkapitányi teendőit látjuk el a déli végeken. Saját pénzen tesszük, mondjuk küldhetnének bőkezűbb muníciót is.