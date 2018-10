Hajnali négykor lebontja a kétfarkús buszmegállót a pécsi önkörmányzat

Nézőpont: a Fidesz tarolna az EP-ben is

Buszmegálló-építő hétvégét tartott pár nappal ezelőtt a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, az ország különböző településein, köztük Pécsen is felállítottak egyet.

Az Ágoston téren barkácsolt buszmegálló kész lett, megúszták igazoltatás nélkül, de a gerillaakcióknak általában nem szoktak örülni a szervek, és nem is kellett rá sokat várni, hogy most is közbelépjenek.

A párt Facebook-oldala szerint most kapták a hírt, hogy ma éjjel 4-kor tervezi lebontani a pécsi önkormányzat a buszmegállót, ami építettek.

Öööö hiába csináljátok éjjel, attól még mindenki tudni fog róla

– írták hozzá, remélve, hogy Páva Zsolt majd átadja holnap a megálló hűlt helyét.