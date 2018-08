Ami nem jó a Microsoftnak, az jó Mészáros Lőrincnek

Mészáros új szerzeményére a korrupció árnyéka vetült, de a felcsúti milliárdost ez nem zavarja, érdekeltségei révén még növelte is a részesedését a 4iG Nyrt.-ben. A szálak a Microsoft-botránytól egészen Tiborcz István köréig vezetnek.

Közpénzes megbízásokban dúskáló társaságot szerzett Mészáros Lőrinc. Mióta az ő érdekeltsége lett a 4iG Nyrt., még nagyobb lett a pörgés: rögvest beesett például egy 1,6 milliárdos megrendelés.

A 4iG Nyrt.-t már 2015-ben Mészáros Lőrinc közelében emlegették, de közvetlen bizonyíték nem volt a kapcsolatra.

A Microsoft sajtóinformációk szerint korrupciógyanús állami megrendelések miatt szakította meg az üzleti kapcsolatot a 4iG leányával. Ennek ellenére Mészáros tőzsdei cége egyre növeli befolyását a 4iG-ben.

A 4iG igazgatóságába idén júliusban bevették Zibriczki Bélát, akit korábban Tiborcz István szoftverüzlete kapcsán emlegettek.

Augusztus 24-ével távozott a 4iG vezérigazgatója, Felső Gábor.

A közpénzes útépítések, vasúti és magasépítési megbízások mellett kevesebb figyelem jut a IT-beszerésekre, pedig milliárdok ömlenek ebbe a szektorba is az EU-tól, az államkasszából és az állami cégektől egyaránt. Mészáros Lőrinc már néhány hónappal számítástechnikai nagybevásárlása után megízlelhette az IT-ra szánt közpénz ízét: a Gazdasági Versenyhivatal június végén engedélyezte, hogy a felcsúti gázszerelő tőzsdei érdekeltségei közvetlen irányítást szerezzenek a 4iG Nyrt.-ben, majd a cég augusztus 14-én 1,6 milliárd forintos megrendelést kapott az E.On-tól.

De a 4iG és leányvállalatai – a Humansoft Kft. és az Axis Rendszerház Kft. – Mészáros hivatalos érkezése előtt is gyakori befutók voltak a közbeszerzéseken és az uniós pályázatokon.

Többek között:

a múlt évben az SBP Systems Kft.-vel nyerték el a Belügyminisztérium 60 milliós megbízását.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 75 milliárdos és 42,5 milliárdos összértékű beszerzéséből is kaptak egy szeletet 2017-ben. És a 65 milliárdosból is. 2015-ben pedig a 14 milliárdoson futottak be más cégek mellett.

17,8 millióért dolgoztak a Központi Statisztikai Hivatalnak, 2016 végén 16 millióért az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, 16,2 millióért a NISZ Zrt.-nek.

De Mészáros nem egyedül van a fazék körül, áttételesen megjelenik Tiborcz István, a miniszterelnök vejének köre is. A Mészáros-féle Konzum tulajdonszerzésével értelemszerűen átalakult a 4iG igazgatótanácsa, az elnöki posztot július 26-a óta Jászai Gellért, a Konzum-csoport elnök-vezérigazgatója tölti be, de széket kapott Zibriczki Béla is. Róla korábban a Népszava írta meg, hogy köze lehetett a miniszterelnök vejének gyanús szoftverbizniszéhez Bertha Péter üzlettársaként.

Tiborcz és a nagyanyai rokon Tiborcz az Elios-botrány kipattanása után új vizekre evezett: nagyjából az Eliosból történt kiszállással egy időben bevásárolta magát a Microsofttal is kapcsolatban álló HCS Experts Kft.-be. A Népszava annyit tudott meg, hogy a HCS Experts alvállalkozóként számlákat adott a Microsoft-viszonteladóknak, amelyek gyakran indokolatlanul drágán adták el termékeiket az állami cégeknek, intézményeknek. A lap szerint ugyanezt a sémát alkalmazhatta a szintén homályos tevékenységű Symmetria Magyarország Kft., amelyben Tiborcz a vizsgált időszakban közvetlenül nem volt tulajdonos. Bertha Péter viszont, aki anyai nagyanyja révén Tiborcz rokona, projektmenedzserként dolgozott itt. A Symmetria Magyarország tulajdonosa, Zibriczki Béla és Bertha Péter pedig társtulajdonosok a Syncope-Project Befektető és Tanácsadó Kft.-ben.

A Microsoft kidobta, Mészáros felemelte

Kínos ügyek kerültek napvilágra 4iG háza tájáról az utóbbi hónapokban: tavaly év végén derült ki, hogy egy átvilágítást követően, korrupciógyanús ügyek miatt a Microsoft két lábbal rúgott ki négy legnagyobb magyarországi viszonteladója közül hármat, köztük a Humansoftot, a 4iG egyik leányvállalatát.

A Microsoft hivatalosan is elismerte, hogy az amerikai igazságügy-minisztérium és a tőzsdefelügyelet nyomozást folytat ellene. A Wall Street Journal szerint a hatóságok a magyar állami beszerzések körül szimatolnak, ugyanis a kidobott közvetítőcégek a szoftvereket teljes áron vagy túlárazva adhatták a magyar kormányszerveknek, holott a Microsoft-központ jelentős árengedményt nyújtott a termékekre. A lap szerint a Microsoft kenőpénzekkel vette rá a kormányzati üzletek szereplőit, hogy az ő irodai szoftvereiket válasszák az ingyenes termékek helyett.

Irgalmatlan szívatás lett a Microsoft és magyar partnerei szakításából A szoftvervállalatnál annyira berágtak, hogy még a magas szintű NER-kapcsolatok sem számítottak: egy 20 milliárdos tender közepén zárták ki a magyar partnercéget a Microsoft-üzletből.

A Microsoft a gyaníthatóan érintett magyarországi viszonteladók kirúgása előtt néhány nappal, a legnagyobb csendben megvált Sagyibó Viktor kormányzati kapcsolatokért felelős üzletágvezetőtől, aki ezután éppen a 4iG-nél lett vezérigazgató, mindössze két hétre. Piaci pletykák szerint távozása mögött a Microsoft állt. Sagyibó a Microsoft és a 4iG után felfelé bukott: Lázár János miniszteri biztossá nevezte ki (és csak idén augusztusban derült ki, hogy Lázár távozása után megvált tőle a Miniszterelnökség).

A rosszul csengő, korrupciós hírek ellenére a Mészáros-féle Konzum PE Magántőkealap augusztus végén 22,75-ról 35,18 százalékra növelte részesedését a társaságban.

Mészáros váltja Mészáros barátját a Mészáros-közelben emlegetett cégben

Mészáros tőzsdei cégei, az Konzum és az Opus a Konzum PE Magántőkealappal júniusban kaptak zöld utat a versenyhivataltól a 4iG-s bevásárlásra, de a dollármilliárdos biztosan nem vett zsákba macskát az IT-céggel. Legalábbis a piacon már 2015 óta Mészáros-közeli társaságként emlegették a 4iG-t. A cégnyilvántartásban ugyan nem utalt semmi formális befolyásra, viszont kimutatható volt a kapcsolat a NER egy másik milliárdos vállalkozóján keresztül.

Mégpedig a felcsúti gázszerelő-nagyvállalkozó üzlettársán, Szíjj Lászlón keresztül, aki a Duna Aszfalttal tett szert országos ismertségre. 2015 végén jelentette be a GVH-nál, hogy megvenné a Tief-Terra Kft.-t, ez utóbbi pedig akkoriban részvénycsomagot birtokolt a 4iG-ben. Így vezette le az Átlátszó, hogy a Duna Aszfalton keresztül végső soron Mészáros Lőrinc közelébe vezetnek a szálak. Az oknyomozó portál egyébként már 2015-ben arról írt, hogy nincs minden rendben a 4iG környékén: egy 1,5 milliárdos mórahalmi fejlesztésnél alig-alig találtak komoly munkavégzésre utaló jeleket.

Kiemelt kép: Besenyei Violetta/24.hu