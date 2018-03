Annyira egyszerű…rejtett költségek nélkül! (x)

Kevesen élnek olyan fizetésből, hogy bármit megvehetnek egy összegben, amire szükségük van. A legtöbben egyik évben lecserélik a mobiljukat, a következőben megpróbálják megvenni a táblagépet, esetleg valahogy kisakkozni, hogy a gyereknek is legyen egy laptopja, vagy legalább otthonra szeretnének egy családi számítógépet.

Szerencsére mára ez már nem okoz nagy problémát. Nem kell agyon terhelni a családi büdzsét, és nem is kell évekig spórolni, hogy az áhított termék a miénk legyen. A boltok hitelintézetekkel, bankokkal karöltve széles választékban nyújtanak hiteleket áruvásárláshoz.

Bár még ma is akadnak olyanok, akik tartanak attól, hogy a hitelek rejtett költségeket tartalmaznak, ez egyáltalán nem így van már. A hitelek teljesen átláthatóak, egyszerűek és biztonságosak, és szinte néhány kattintással elérhetőek. Nem kell már órákat sorba állni, millió féle igazolást kitölteni, egyszerűen elég, ha hagyjuk, hogy megkönnyítsék az életünket.

A legnépszerűbb hitelek természetesen azok, amelyek hosszabb futamidejűek, hiszen így tényleg nem okoz megterhelést a pénztárcánknak egy kicsit komolyabb vásárlás sem.

Ez a hiteltípus nagyon biztonságos, rejtett költségek nélkül, ezért nagyon sokan választják.

Természetesen egy jó vásárlásnak nemcsak a megbízható és tervezhető hitel, hanem a megbízható bolt is feltétele. A Notebook.hu kiérdemelte a vásárlók bizalmát. A vevőik számára pedig a hosszú futamidejű hitelek is hozzáférhetőek.

A Notebook.hu vásárlói körében a Cofidis áruhitele a legnépszerűbb, hiszen néhány perc alatt igényelhető, és minden eddig felsorolt feltételnek megfelel. Külön előnye, hogy akár a boltba besétálva is vásárolhatunk náluk hitelre, de talán még ennél is nagyobb pozitívuma, hogy online vásárláshoz is választhatjuk.

Megvan mit szeretnénk?

Nincs más dolgunk, mint kipróbálni a hiteligénylés legújabb formáját, amely a Cofidis által először érhető el Magyarországon.

Ez az online hiteligénylés egyszerűbb, mint ahogy gondolnánk, hiszen a legújabb trendeknek megfelelően videós azonosítással, felgyorsíthatjuk a sikeres előminősítést követő hiteligénylési folyamatot.

Miután elolvastuk a szerződési feltételeket, készítsük elő a szükséges dokumentumokat:

· Elérhetőségek: telefonszám, e-mail cím

· Kártyaformátumú személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély

· Lakcímkártya

· Szerződéscsomag

· Jövedelemigazolás, illetve egyéb beküldendő dokumentumok

Indítsuk el a videós azonosítást, és miután az ügyintéző elvégzi a beazonosítást, a jelenlétében meg is történik a szerződés aláírása.

