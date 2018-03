170 éve forradalom tört ki, 24 nap múlva választunk. Talpra magyar!

Több okból se lennénk Petőfi helyében, most épp azért, mert ma alighanem a szokásos március tizenötödikéknél is durvábban tesznek majd erőszakot a pártok a forradalmár költő emlékén. Százhetven év telt el a forradalom kitörése óta, ami bő 62 ezer nap, az országgyűlési választásig viszont csupán huszonnégyet kell aludni, ami már csak a gravitáció szabálya szerint is az aktuálpolitika felé löki az ünnepet.

Mindenesetre: Talpra, magyar!