Komoly pusztítást hagyott maga után Mészáros Lőrinc cége

Súlyos pusztítást hagyott maga után a Dél-Balatonon Mészáros Lőrinc cége, az R-Kord Kft., a Swietelsky Vasúttechnika Kft. és a V-Híd Zrt.

Ez a hármas konzorcium nyerte 73 milliárd forintos ajánlattal a Szántód-Kőröshegy-Balatonszentgyörgy vasútvonal és a Fonyód-Kaposvár vonalszakasz felújítására kiírt közbeszerzést.

Balatonszemesen is ők végezték a sínfelújítást, de a természet keményen megsínylette a munkálatokat.

Lepusztították a nyárfaligetet, hogy helyet csináljanak a törmeléknek

Több nyaralótulajdonos is arra panaszkodott lapunknak, hogy Balatonszárszóval, Balatonlellével vagy Balatonboglárral ellentétben Balatonszemesen a falu közepén alakítottak ki egy területet törmeléklerakásra, betonkeverésre és sóderszitálásra. A helyi önkormányzat egy üdülőövezeti belterületet, a vitorláskikötőtől körülbelül 250 méterre fekvő, nyaralókkal, panziókkal és szállodákkal sűrűn beépített részt találta megfelelőnek arra, hogy munkaterületet létesítsen rajta.

A valamikori Hunyady-parkban, ahol később közel 30 évig úttörőtábor működött, egy 60-80 éves nyárfaliget állt egészen 2016 augusztusáig. A helyiek ezt a részt úgy tartották számon, mint a Balatonszemes nyugati részének a „tüdejét”.

Az úttörőtábor üzemeltetői óvták a fás ligetet, és amikor 1990-ben felszámolták a tábort, gyakorlatilag rekultivált állapotban adták vissza az önkormányzatnak. A helyiek szerint a szemesi vezetés már évtizedekkel ezelőtt komoly bevételi forrásnak tekintette ezt a hatalmas területet, ezért közparkból átminősítették beépítetlen területté, hogy könnyebben értékesíthessék.

2016 nyarán aztán megjelentek a fakitermelők, akik a nyaralótulajdonosok tiltakozása ellenére 40-50 hatalmas és egészséges fát kivágtak.

A nyárfaliget nagy részének kivágása után markológépek jelentek meg és a pusztával tették egyenlővé a területet. Így tudták meg az itt lakók, hogy a falu önkormányzata bérbe adta azt törmeléklerakásra és betonkeverésre.

A több tonnás munkagépek, a kőszállító kamionok és a betonkeverők teljesen tönkre tették a környező utcák útjait. Amikor a helyiek ezt szóvá tették, az önkormányzat illetékesei azzal próbálták nyugtatni a nyaralótulajdonosokat, hogy 2017 júniusában, ha az ipari terület megszűnik, a Swietelsky újraburkolja majd az utcákat. Ez azóta sem történt meg.

Le van zsírozva

A helyiek szerették volna megtudni, mennyiért adta oda az önkormányzat ezt a területet a konzorciumnak.

Baranyai Lajostól a műszaki ügyek főelőadójától első körben azt a választ kapták, hogy a dokumentumokat a vasútépítők kérésére 30 évre titkosították. A nyaralótulajdonosok erősen kételkedtek ebben, ezért újra közérdekű adatigényléssel éltek, és végül néhány szerződést sikerült megszerezniük.

Az egyiket éppen Mészáros Lőrinc cégével az R-Kord Kft.-vel kötötte meg a polgármester. Ebből kiderül, hogy egy 7900 négyzetméteres területet 16 hónapra összesen nagyjából 2 millió forintért ad át az önkormányzat a cégnek tárolásra.

A polgármester reagált a környezetszennyezést érintő felvetésekre is. Levelében azt írja, hogy a cikkünkben is szereplő képek egy munkaterületet mutatnak, ahol környezetszennyezés nem látható,

mert egyébként környezetszennyezés nem is történt. Környezethasználat látható. Mindezekre tekintettel azt kell írnom, hogy az ön által állított „környezeti károk” nincsenek

– írja.

A képeket látva viszont nagyon nehéz elfogadni azt, hogy a környezet nem károsodott.

Mi is kerestük a polgármestert, írásban és telefonon is, de nem sikerült elérnünk. Pedig kíváncsiak lettünk volna arra, miért engedte meg, hogy belterületen létesítsenek tárolóhelyet, és választ vártunk arra is, mikor állítják vissza a terület korábbi állapotát.

Az egyik üdülőtulajdonos lapunknak elmondta, Takács József polgármester semmi magyarázatot nem adott a pusztításra, nem volt üdülőhelyi fórum vagy egyéb tájékoztatás. A park kiirtása előtt és a vasútrekonstrukció idején sem állt szóba egyetlen nyaralótulajdonossal, sőt kijelentette, hogy „nem muszáj Balatonszemesen nyaralóval rendelkezni.”

Hasonló stílusban kommunikált a helyiekkel a már említett Baranyai Lajos is. Amikor problémáikat szóvá tették neki, azzal védekezett, hogy ez „államilag kiemelt beruházás” és egyébként is minden „le van zsírozva”. Amikor pedig a várható károkról kérdezték, Baranyai egy másik üzenetében annyit válaszolt:

Békesség-békesség! Várható kár! Várható, hogy ledől a nyaralója, várható, de nem hiszem, hogy bekövetkezik.

A munka érdemi része kilenc hónapig tartott és 2017 júniusában ért véget, de a liget rekultivációjára még mindig nem került sor. A földet ugyan visszaterítették, de az erősáramú kábelek a föld alatt maradtak, a betemetett vízelvezető árkokat sem újították fel, így ma a terület egy-egy esőzés után így néz ki:

Árulja az önkormányzat a lepusztított telket

Tavaly júniusban az RTL Klub beszámolt arról, hogy a felújított szakaszon csaknem 2 kilométeren át egyetlen gyalogos átjáró sincs. Az építtető Nemzeti Infrastruktúra Zrt. az RTL Klub kérdésre akkor azt válaszolta, hogy minden településen egyeztettek az önkormányzattal az átjárók helyéről. Átjáró viszont azóta sincs.

Ráadásul a kártérítések után is futnak a nyaralótulajdonosok. A munkák kezdetén Fonyódon létrehoztak egy panaszirodát a kárt szenvedett üdülőtulajdonosok kártalanítására, de a károsultak a mai napig egyetlen fillért sem láttak.

Közben az önkormányzat a honlapján árulja a lepusztított területet 379 millió forintért, miközben a helyiek szerint az elmúlt időszak pótolhatatlan sebeket ejtett Balatonszemesen.

(A cikkben szereplő képeket olvasónktól kaptuk.)