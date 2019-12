A karácsonyfa, aminek fényeit egy elektromos angolna kisülései működtetik

Igazán különleges karácsonyfa fogadja a Tennessee állambeli Chattanooga városában lévő vízi állatlert látogatóit. A fa nem impozáns nagyságával, vagy a rajta lévő díszek nagyzoló gazdagságával tűnik ki, hanem fényeivel. Azokat ugyanis a mellette lévő akváriumban élő angolna kisülései működtetik – jelentette az AP amerikai hírügynökség.

A fények minden egyes pillanatban felvillannak, amikor a Miguel Wattson nevű hal elektromos kisüléseket, vagy áramütéseket bocsájt ki magából. Akváriumára egy szenzor van helyezve, ami érzékeli a kisüléseket, és azok hatására felvillantja a fényeket. Minél erősebbek a kisülések, annál erősebbek a karácsonyfa fényei.

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH

— Miguel Wattson TNAQ (@EelectricMiguel) December 2, 2019