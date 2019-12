Így lehet öt perc alatt teljesen feldíszíteni a karácsonyfát

Az angliai Bristolban élő Jane Day úgy tűnik nagyon nem érti, miért is jó dolog a karácsonyi fadíszítés. Az ötvenéves anyuka talált is megoldást, amivel pillanatok alatt megoldja azt, amire mások órákat szánnak – írta a Sun című brit bulvárlap.

A trükköt fia, a 20 éves Jack osztotta meg Twitter-oldalán.

As if my mum wraps up the Christmas trees every year so she doesn’t have to decorate them 😭😭 pic.twitter.com/1nDEDqsr2d

— Jack Day (@jackday0) November 30, 2019