Választást tart és műholdat indít az első űrnemzet

Asgardia a héten ismertette terveit egy hongkongi sajtótájékoztatón. Az eseményen azt is bejelentették, hogy idén ősszel felbocsátják első műholdjukat, az Asgardia-1-et. A CubeSat típusú miniatürizált műholdat a Nemzetközi Űrállomásnál használnák, szeptemberi indulásától kezdve öt éven át keringene a Föld körül.

Azok, akik online csatlakoztak a nemzethez, képesek lesznek fotókat és üzeneteket feltölteni az Asgardia-1-re. Egy-egy asgardiai 500 kilobyte-nyi adatot tárolhat majd a műholdon. A csoport szerint az új szerkezet az első lépés lesz egy nagyobb hálózat felé, mellyel az aszteroidákat és a napkitöréseket figyelnék, illetve az űrszemetet gyűjtenék.

Igor Asurbejli, orosz tudós, üzletember és a projekt vezetője szerint az Asgardia-1 akár másfél millió asgardiai adatát tárolhatja majd ingyenesen.

Ezek történelmi napok, a neveik és az adataik örökké megmaradnak az új űremberiség emlékében, mivel azokat minden egyes általunk elindított új Asgardia műholdra újratelepítjük majd

– tette hozzá Asurbejli.

Eleinte úgy tűnt, hogy a kezdeményezés csak névlegesen lesz nemzet, az űrállomás tervének bejelentése azonban megváltoztathatja Asgardia megítélését. Az állomás első látványképei lenyűgözőek, igaz, a repülő járművek és a hatalmas szerkezetek nem arra utalnak, hogy az állomást a közeljövőben hozzák létre.

We plan on having an orbital station in space and on the Moon #Asgardia pic.twitter.com/cJpJl57xSI — Asgardia (@AsgardiaSpace) 2017. június 13.

Kissé meglepő, hogy Asgardia olyan eszközök illusztrációját közölte, melyeket mai technológiánk mellett nem tudunk megépíteni. Igaz, a sajtótájékoztatón egyéb érdekességek is akadtak.

Az is kiderült, hogy a szervezet hat hónapon belül létrehozza Asgardia Parlamentjét. Sőt, a nemzet három ünnepét is meghatározták: június 18-át, a nemzeti egység napját; október 12-ét, Asgardia születésnapját; illetve december 31-ét, az évnapot.

A képviselői választáson ráadásul az asgardiaiak közül bárki elindulhat, aki pedig legalább 10 000 szavazatot szerez, az be is kerül a parlamentbe. Június 18-án az űrnemzet alkotmányára, himnuszára és zászlajára is szavazni lehet majd.

Asgardiának jelenleg 190 000 állampolgára van, de ez a szám folyamatosan emelkedni fog, hiszen bármikor csatlakozni lehet a kezdeményezéshez.

Dr Igor Ashurbeyli: “We are not the best. We are the future.” #Asgardia pic.twitter.com/hNd8eEhmqR — Asgardia (@AsgardiaSpace) 2017. június 13.

