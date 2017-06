Összeomlott a YouTube

Világszerte több helyen is lehalt 15 óra körül a legnagyobb videómegosztó portál, a YouTube.

Úgy tűnik, hogy Magyarország egyelőre nem érintett, de az Egyesült Államok dél-keleti oldalán, Ausztrália nagy részén és Japánban teljesen elérhetetlenné vált a site a DownDetector szerint.

De legalább a felhasználóknak küldött hibaüzenet jól néz ki:

YouTube is down. Error message is 💯 pic.twitter.com/5MkVjUBcTA

— Raymond Wong 📱💾📼 (@raywongy) June 16, 2017