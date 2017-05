Akcióba lendült a magyar Anonymous

Az Anonymous nevében másfél éve háborút hirdetettek a hacktivisták a kormány ellen. Idén áprilisban aztán támadássorozatot indítottak a hazai kormányzati támogatók és propagandisták ellen. Origo, Pesti Srácok, CÖF-szóvivőjő, Mészáros Lőrinc és rezsicsökkentés - de kik is az anonok, és ki lesz a következő áldozat?

Pesti Srácok

Május elsején késő este elérhetetlenné vált a Pesti Srácok weboldala, hírek helyett 502-es hibaüzenet fogadta a látogatókat.

Az Anonymous Operation Hungary Twitter- és Facebook-oldalán is közzétették a hírt, ez pedig arra utal, hogy nagy valószínűséggel a hackerkollektíva felel a történtekért. A csoport által rendszerűen használt #tango kód (“tango by quadr0n”) is arra utal, hogy ők intézhették a támadást.

A bejegyzésben közölték azt is, hogy egy napig nem lesz elérhető az oldal. Ez végül nem sikerült: reggel hét óra körül már bejött a pestisracok.hu – bár ekkor még szétesve. Fél tízre azonban láthatóan minden problémát orvosoltak az üzemeltetők.

A leállás hivatalos okát nem közölte a portál, azonban az “502 Bad Gateway” hibaüzenet általában szerveroldali hibát takar: túlterhelődött a szerver a sok bejelentkezéstől például egy túlterheléses támadás (DDoS) miatt, vagy vírusfertőzés miatt álltak le.

A szerkesztőség közösségi oldalán jelezte: a jogi intézkedéseket már megtették, írják a büntető feljelentést.

Tisztelt Olvasóink! Az Anonymous Operation Hungary nevezetű hacker csoport hétfő este lelőtte oldalunkat, közlésük… Közzétette: PestiSracok.hu – 2017. május 1.

CÖF-szóvivő

Másnap reggel érkezett a hír: a Fidesz-oldali Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivőjéről szóló oldalt meghekkelték. Az Ügyvéd.net oldalán az ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal foglalkozó bejegyzésben több információt is átírtak.

A hacktivisták saját weboldalukat, illetve Staller Ilona (Cicciolina), egykori pornós Wikipedia-oldalát linklték be az elérhetőségeknél, a “Bemutatkozás” pontban pedig bírálták Lomnici Kossuth Rádióban tett nyilatkozatát a középiskolások petíciói kapcsán.

Rezsicsökkentés és Mészáros Lőrinc

Április 28-án írtuk meg: az Anonymous hackercsoport két új célpontot választhatott. Ha a rezsicsokkentes.fidesz.hu címet írjuk a böngészőbe, a Dirty Harry Clan nevű gamer csoport oldalán találjuk magunkat a narancsszínű háttér helyett.

Ennél is viccesebb, hogy az ország legismertebb gázszerelőjét beregisztrálták az Építőipari Katalógusba, ezzel a szöveggel és képpel:

Bármilyen gázvezeték, legyen az orosz, avagy török, szerelését vállalom 15.000.000 millió forintos óradíj ellenében.

Okosabb és tehetségesebb vagyok a Facebook alapítójánál, tehát bízzon bennem!

Csinálnák én mást, de ezt jelölte ki az én számomra az Úr és Orbán Viktor.

Kutatásnak álcázták

Április 19-én a kormányközeli Századvég-csoport oldalán jelent meg érdekes “kutatás”. A Kutatások menüpontban külön almenüt hoztak létre: “A Kádár rendszer győzött” címmel.

A honlapra aztán egy csalódott exfideszes, Körömi Attila idézeteit csempészték be, aki azon emlékről ír, amikor Orbán Viktor – akkor még csak pártelnök – arról lamentált, győzött a Kádár-rendszer. Mindehhez egy, a Momentum Mozgalom által átragasztott kormánypárti plakát fotóját mellékelték.

Az aloldalt az üzemeltetők még aznap eltüntették.

A hekkelésről a 24.hu e-mailben értesült. A levél az Anonymous csoport jelmondatait is tartalmazza, így előfordulhat, hogy a hálózat tagja(i) volt felelős a hekkelésért:

We are a Legion. We don’t forgive. We don’t forget. Expect us.”

Origo és a kommentek

Április 12-én éjjel, a lex CEU elleni harmadik tömegdemonstrációt követően az Origót támadták meg. A hírportál összes cikke alatt kommentek ezrei jelenteg meg AnonymusHUN felhasználótól, ezzel a szöveggel:

Nem tágítunk innen, amíg az origo ki nem vonszolja magát a kormánypártok végbeléből, és az egész putyinista propagandaoldal be nem zárja kapuit

Erre úgy reagált az üzemeltetés, hogy inkább megszüntették a kommentelés lehetőségét a cikkek alatt. A folytatásról pedig még nem döntött az Origo.

Bárki lehet anon

De kik állnak emögött? Anon, azaz Anonymous-tag ugyanis bárkiből lehet. Egy laza hálózatról van szó, melyhez gyakorlatilag bárki csatlakozhat. Sokszor még az is kérdéses, hogy valóban a hacktivista szervezet értékeit valló csoport használja-e fel a nevet egy akció elkövetésekor.

A 2008 óta működö hacktivista mozgalom a 4chan fórumáról indult. Az Anonymous sosem egy nagy, szervezett csoportot takart: a független csoportok laza szövetségesekként működnek világszerte, nincsenek alapító tagok sem. Az egyes anonok sokszor még országon belül sem ismerik a többieket. A hacktivisták célja mindig egy politikai ügy vagy közügy érdekében való hekkelés, ez a hacktivizmus.

A magyar “csoport”

Az egyik legismertebb ilyen magyar csoport: az Anonymous Operation Hungary. Ugyanakkor több más Anonymous-párti magyar hacker is hajt végre hasonló akciókat, s közben nem feltétlen tagjai ennek a fő csoportnak.

Az egyes Anonymous-csoportok saját Twitter-, illetve Facebook-oldalukon teszik közzé a sikeresen végrehajtott támadásokat, vagy épp egy posztban, videóban helyeznek kilátásba egy újabbat.

Másfél éve: 2015. decemberében a Hungarian Daily News kapott egy e-mailt az Anonymous nevében, amelyben háborút hirdetettek a magyar kormány ellen, és támadáshullámmal fenyegetőztek. Ez végül nem valósult meg. A feladónak hitt Anonymous Operation Hungary pedig közölte: nem ők felelnek a videóért, azt más magyar anonok készíthették.

Négy tini hecce 2012-ben minden attól volt hangos, hogy lekapcsolták a “magyar Anonymoust.” Az év szeptemberében egy 16 éves dunaújvárosi fiút és négy társát fogták el a nyomozók. A gyanú szerint a magát Anonymousnak nevező számítógépes hackercsoport magyarországi tagjai. Az év márciusában ugyanis behatoltak az Alkotmánybíróság honlapjára, átírták az Alaptörvényt, majd hasonló bűncselekményeket követtek el más portálok ellen is. Mindössze két napnyi nyomozás után sikerült előállítani őket. Mint kiderült, különösebb céljuk a weboldal blokkolásával nem volt, mindössze “jópofa heccnek gondolták”.

Az Anonymous-jelenség követőeinek a legtöbb esetben nincs különösebb szándékuk, céljuk a támadással, ahogy nagyobb kárt sem okoznak, kivéve ha olyan weboldalt kapcsolnak le, ahonnan rendelni is lehet. Ilyen jellegű bűncselekményt évente 150-200 esetben követnek el, de sok ügyről a rendőrség nem is szerez tudomást. Feljelentés helyett ugyanis az emberek inkább szakembert hívnak, aki helyreállítja a kapcsolatot és megerősíti a védelmi rendszert.

Az Anonymous nemzetközi csapata világszerte hekkeléseket hajt végre, elsősorban a szélsőséges eszmék, a diktatúra ellen küzdenek, átláthatóságot és demokráciát szeretnének.

A magyar politikai helyzetre is több ízben is reflektáltak a Anonymous-követők.

2012. márciusban az Alkotmánybíróság honlapjának feltörésével hozták kapcsolatba a hazai hacktivistákat.

Egy hónappal később a Jobbik szerint az Anonymous baloldali elkötelezettségű tagjai támadták meg honlapjukat, és a párthoz közelálló weboldalakat.

Nyáron pedig az opFuckTheNazi művelet keretében több szélsőséges honlap ellen is támadást indítottak, és saját üzeneteiket hagyták a weboldalakon.

A tüntetések és a CEU-ügy általi felfokozott helyzetben – úgy tűnik – most ismét aktivizálták magukat a magyar hacktivisták. Az áprilisi támadássorozatot elnézve, nem állnak meg. A kérdés: ki lesz a következő áldozat?

Ezzel kapcsolatban elküldtük kérdéseinket az Anonymous Operation Hungary-nek, ha kapunk válaszokat, frissítsük cikkünket.