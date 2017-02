Nehéz is különösebb kommentárt hozzáfűzni a gyönyörű magyar modell legfrissebb Instagram fotójához. Legyen elég annyi, hogy Mihalik Enikő még mindig nem szégyenlősködik – persze mi oka is lenne rá? – és követőit ezúttal is egy őrjítően szexi szelfivel lepte meg, amit láthatóan nem az éppen csak olvadni kezdő Balaton partján lőtt…

Szép vasárnapot!